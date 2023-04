Estadounidenses tienen una gran lista de deseos pero no pueden cumplirlos por problemas financieros, revela encuesta

Con motivo del “Día Mundial de los Deseos” que se celebra el 29 de abril, Ally Financial, la empresa de servicios financieros, realizó una encuesta que revela que, incluso en medio de una inflación y tasas de interés elevadas, casi el 90 % de los estadounidenses siguen soñando con sus listas de deseos, y muchos esperan todo, desde viajes a Fiji hasta comprar la casa de sus sueños.

Sin embargo, el sondeo encontró que más de un tercio de las personas con una lista de deseos no han tachado una sola meta en los últimos 12 meses, y casi el 75% dice que las finanzas son lo que los está frenando.

Entre los hallazgos más importantes se mencionó que:

· Viajar a un destino específico está en el 85% de las listas de deseos de los consumidores, con Italia, el Reino Unido y Australia como los tres principales destinos internacionales.

· Uno de cada cinco dice que un lugar en los EE.UU. es el destino principal en su lista de deseos.

· El principal destino internacional varía según la edad. Los Gen Xers eligieron Australia, mientras que los millennials y los Gen Zers optaron por destinos europeos, eligiendo el Reino Unido y Francia, respectivamente.

· Más allá de los viajes, los estadounidenses también anhelan pasar tiempo de calidad con sus seres queridos (58%), estabilidad financiera (50%) y quieren aprender nuevas habilidades o pasatiempos (49%).

· Casi uno de cada cuatro (23%) estadounidenses sueña con dejar su trabajo diario para dedicarse a sus pasiones.

· Casi el 90% de los adultos estadounidenses tienen una lista de deseos, pero el dinero y el tiempo son los principales obstáculos.

· El 50% de los adultos citan las finanzas como el principal obstáculo para tachar los objetivos de la lista de deseos, y el 75% lo clasifica entre sus tres principales obstáculos. La falta de tiempo es otra barrera clave.

· Los miembros de la generación X son especialmente propensos a decir que las finanzas son la barrera número uno (61%).

· Cumplir con un presupuesto es el principal obstáculo tanto para los presupuestadores como para los que no lo hacen, ya que el 31% de los que no lo hacen lo citan como la razón por la que no tienen uno.

· La generación Z (38%) y la generación del milenio (52%) tienen más probabilidades de tener dificultades para ajustarse a su presupuesto. Uno de cada 10 miembros de la Generación Z no tiene idea de cuánto gasta mensualmente.

Para ayudar que esos objetivos y experiencias de “lista de deseos” sean alcanzables, Ally Bank propone el uso de herramientas de administración de dinero, porque ayudan a las personas a establecer y cumplir un presupuesto, agregar más a sus ahorros y llegar a sus listas de deseos aún más rápido.

