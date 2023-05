Aleida Núñez envía un contundente mensaje tras las constantes acusaciones que recibe

‘La Casa de los Famosos 3‘ finalizó hace una semana, reality show donde resultó ganadora Madison Anderson y se llevó a su hogar $200,000 dólares. A su vez, se siguen registrando algunas serias acusaciones y creen que la cantante Aleida Núñez pudo haber sido la encargada de perjudicar las habilidades de Pepe Gámez en el concurso.

La también actriz se vio en la necesidad de aclarar ciertos puntos a través de la red social de la camarita. Por ello, explicó que se siente bien sin tener que actuar de mala forma hacia otras personas, pues en algún momento a todos les termina pasando factura de las acciones que terminan haciendo en sus vidas.

“A pesar de los golpes y la maldad que hay en la vida, en mi corazón jamás existirá el resentimiento y la venganza. Dios es grande y aunque momentáneamente quien hace daño resulta victorioso, el tiempo pone todo en su lugar. Mi intención jamás será perjudicar a nadie, solo les deseo mucho amor y bendiciones”, fue lo que manifestó en su perfil.

Núñez aprovechó para enviarle las mejores vibras a quienes desde siempre se han encargado de mandarle todo lo positivo y así siguen manifestándole su apoyo en la carrera artística que tiene formada. A su vez, mencionó algunas de las cuentas de las plataformas que desde siempre le estuvieron expresando su cariño incondicional.

“Solo les deseo mucho amor y bendiciones, y me quedo con la energía positiva y de vibración alta que me dan. GRACIAS, estas son algunas de las cuentas que me han dado un apoyo incondicional y por supuesto también el cariño de mis seguidores que han estado conmigo a lo largo de este tiempo en mi carrera”, escribió.

El actor ha estado ofreciendo varias entrevistas luego de haber salido de ‘LCDLF3’ y tras una de las preguntas realizadas terminó aclarando lo que muchos pensaban, y es que aseguró que no cree que Aleida haya influido en lo que sucedió con su posición en la competencia.

“Yo estoy seguro 100% que ella no me perjudicó de ninguna manera, estoy también consciente que a lo mejor al público a algunos no les pareció la relación. Pues yo estaba ahí por ellos. El público era mi elemento más importante y respeto todas las opiniones, pero si la gente piensa que me perjudicó, yo respeto a la gente que no le haya gustado”, dijo el mexicano.

Sigue leyendo:

· Myrka Dellanos expuso a Aylín Mujica en “La Mesa Caliente”: dijo que la cubana confirmó el beso entre Aleida Núñez y Jonathan Islas

· La Casa de los Famosos 3: Jorge Bernal opina sobre Aleida Núñez y dice que él nunca, nunca, le creyó

· Aleida Núñez y Pepe Gámez confirman su romance en La Casa de los Famosos 3