Myrka Dellanos expuso a Aylín Mujica en “La Mesa Caliente”: dijo que la cubana confirmó el beso entre Aleida Núñez y Jonathan Islas

El nombre de Aleida Núñez sigue en “el ojo del huracán”. Al día de hoy muchos fans de Pepe Gámez le reclaman que durante las galas se mostrase dispuesta a continuar con la amistad que surgió entre ella y Gámez dentro de La Casa de los Famosos 3. La acusan de incentivar el “enamoramiento” del mexicano, regalándole palabras de cariño, serenatas y aceptando todos los regalos que éste le enviaba desde la casa al set del show en vivo.

Días antes de la final, Pepe Gámez escuchó cómo un carrito llegaba a las afueras de la casa para decirle que dejara de hablar de Aleida porque esto lo perjudicaba y además le advertían que ésta había tenido un romance con Arturo Carmona y otro con Jonathan Islas.

Durante las galas Núñez nunca abordó estos temas de manera directa, sólo dijo ser una dama y pidió, en todo momento, respeto, el cual merece, porque ella en ningún momento le falto el respeto a nadie. También aseguró que tomaría “cartas en el asunto” ejerciendo acciones legales en contra de todos aquellos que estaban mancillando su nombre públicamente.

Ahora que La Casa de los Famosos llegó a su final y Madison Anderson es la gandora, algunos videos han salido a la luz en donde exponen una supuesta relación entre Aleida Núñez y Jonathan Islas. Previo a estos videos, muchos tomaron como evidencia las declaraciones de Samira Jalil en un Live de Instagram, en donde daba a entender que en efecto que las relaciones de Aleida con Jonathan y Arturo no eran un rumor.

Para aclarar todo esto el programa de Telemundo “La Mesa Caliente” invitó a Jonathan Islas para aclarar los hechos. El actor dijo que él no tenía nada que aclarar porque al final del día él es un hombre soltero. Pero negó cualquier tipo de relación con Aleida Núñez pese a los videos expuestos ante él durante la entrevista.

¿Pero qué pasó con Aylín Mujica?

Verónica Bastos y Myrka Dellanos interrogaron al actor Jonathan Islas, sin embargo, cuando las periodistas vieron que no iban a lograr sacarle nada, porque éste mantenía su postura de negarlo todo, decidieron darle más detalles sobre el día y el lugar en el que supuestamente se habían besado.

Bastos mencionó el nombre del restaurante, pero Islas no reaccionó. Fue entonces cuando Myrka dijo: “Nos lo dijo Aylín”. En ese momento, Verónica intervino amonestando a Myrka haciéndole ver que nunca se debe revelar la fuente, pero de cualquier manera “el daño ya estaba hecho”.

Jonathan dijo que hablaría con Aylín para que ésta se lo dijeran en su cara y Dellanos aseguró que la cubana se lo admitiría sin ningún problema. Alegó que lo decía para que éste se diera cuenta que lo que le decían se basaba en “la verdad” y contó que al parecer éstos fueron al baño de un restaurante mexicano, y fue ahí en donde Aleida y Jonathan se besaron.

La opinión del público se mostró dividida. Algunos alegan que Aylín Mujica traicionó a la actriz mexicana, alegando que son amigas y por ende tendría que haber guardado el secreto, mientras que otros agradecen la honestidad de la actriz de Telemundo.

En el video que compartimos aparece el siguiente comentario de una fan que escuchó toda la entrevista y dice: “La relación de Pepe con Madison es natural, es una amistad bonita, lo de Aleida y Pepe para mí es solo atracción física. Ojo, ninguna de las dos situaciones es mala, lo que es fastidioso es que producción te venda a Pepe y Aleida como una relación cuando no lo es”.

Po su parte, Samira Jalil, ex participante de La Casa de los Famosos 3, se manifestó en Twitter y dijo: “Voy a mantenerme al margen con el tema de Pepe y Aleida. Si tienen que ser serán y si no, DIOS y el tiempo lo dirán. Aprecio a Pepe y quiero lo mejor para el ♥”. Voy a mantenerme al margen con el tema de Pepe y Aleida. Si tienen que ser serán y si no, DIOS y el tiempo lo dirán. Aprecio a Pepe y quiero lo mejor para el ♥️— Samira Jalil (@samira_salome) April 20, 2023

Sigue Leyendo más de La Mesa Caliente aquí:

· ‘Pepison’: ¿Quiénes son los actores que los fans quieren en la telenovela de Pepe y Madison, para Telemundo?

· El drama no ha terminado: Arturo Carmona deja de seguir a Dania Méndez y ésta responde

· Desde Puerto Rico y frente a Madison Anderson, Pepe Gámez confirma que es un hombre soltero