Aleida Núñez y Pepe Gámez confirman su romance en La Casa de los Famosos 3

Pepe Gámez y Aleida Núñez seguirán adelante con su romance una vez éste salga de La Casa de los Famosos 3. La amistad del actor con Madison Anderson es sólo eso y así de claro lo ha dejado el mexicano en los últimos días. Convengamos que la boricua nunca ha dejado entrever que por él sienta algo más que amistad, al contrario. Son los fans de ambos los que han creado a “Pepison” y es que aún cuando a muchos les cueste aceptarlo, ellos dos tienen verdadera química, tanto que muchos quisieran verlos protagonizando una telenovela.

Lamentablemente el público de Gámez no está conforme con la relación de éste con Núñez. Algunos aseguran que ahí falta honestidad por parte de la actriz, ya que ella nunca le ha contado a Gámez que en el pasado sostuvo una relación con Arturo Carmona, a quien éste considera casi un hermano.

La forma en la que anoche quedó evidenciado el total interés de Pepe por Aleida, además, no fue del agrado de cierta parte del público que sigue La Casa de los Famosos 3. Para ellos las insinuaciones de Núñez no ayudan y hay quienes llegaron a expresar su incomodidad en las redes sociales: “De todas las preguntas que podían existir para resaltar las cualidades de Pepe y hacerlo brillar aún más para la final, la señora “que dice es una dama” decide marcar territorio como lo más bajo y vulgar que puede existir. Sabiendo el ejemplo de familia que tiene Pepe, solo ella se atrevió a tan bajo recurso”.

La intervención de Aleida en su conversación ayer con Pepe sólo generó que las fans de éste la rechacen aún más, ya vieron su pregunta en detrimento de la imagen de éste, ya que a diferencia del mismo ella sí sabe cómo están las cosas fuera de la casa, así se lo hacen ver con el siguiente mensaje: “Le seguiré dando votos a Pepe por su juego y ojalá así lo sigamos haciendo muchas, ya que él no ha visto nada de ella, recordemos eso; Aleida hoy demostró una cosa, no le importa Pepe, no quiere verlo ganar, ni siquiera el dinero, porque sabe que esto lo hace perder votos. Sólo le interesa el show, que se sigan mencionando su nombre y su soberbia de demostrar que ella puede más, eso es lo único que dejó ver el día de hoy”.

Ante esta situación que se desató anoche tras la intervención de Aleida Núñez, muchas fans de Pepe Gámez aseguran que prefieren que alguien más gane esta competencia, porque no quisieran ver que toda la final gire entorno al romance del actor con Ali, de ahí que algunas fans del mismo estén tan molestas e incómodas, porque aseguran que todo lo que de anoche lo perjudicó terriblemente de cara a la gran final del próximo lunes.

La Casa de los Famosos, una producción de Endemol Shine Boomdog para Telemundo, unadivisión de Banijay, está bajo la producción ejecutiva de Francisco “Cisco” Suárez, Vicepresidente Ejecutivo de Programación de Realities y Especiales en Horario Estelar de Telemundo, junto a Pancho Calvo como productor ejecutivo y Pablo Alonso como showrunner.

