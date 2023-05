Penélope Menchaca “detesta” a Verónica Bastos y era incómodo trabajar juntas en ‘Hoy Día’

El programa ‘Chisme No Like‘ siempre ha sido caracterizado por las primicias que dan en el espacio, y con el transcurrir del tiempo terminan siendo ciertas, pues en esta oportunidad Javier Ceriani terminó hablando de dos conductoras que trabajan en Telemundo. Aparentemente, una de ellas no tendría muy buena relación con otra presentadora de un programa del mismo canal.

El argentino explicó que supuestamente Penélope Menchaca no toleraría a Verónica Bastos y en los últimos días les tocó trabajar juntas tras unos programas especiales que terminaron haciendo por ‘La Casa de los Famosos‘ durante su tercera temporada.

“Está respirando el programa ‘Hoy Día’ porque gracias a Dios que se terminó ‘La Casa de los Famosos’, Verónica Bastos ya no va a ir ahí a hablar como una cotorra. La Menchaca la detesta, sí, la Menchaca detesta a Verónica Bastos y si iba un día más, renunciaba, dio ultimátum. La Menchaca dijo ‘vuelve Verónica Bastos al programa’, yo me voy, porque no la soporto más”, expresó el conductor en el espacio de entretenimiento.

“Hay mucho descontento, ya se han quejado todos los conductores oficiales de ‘Hoy Día‘ de que no quieren que Verónica Bastos vaya de invitada o panelistas. Los mismos camarógrafos la detestan, es un odio, es un rechazo total a Verónica Bastos”, siguió comentando el presentador.

