Penélope Menchaca es criticada por su trabajo en ‘Hoy Día’ y dicen: “Ella no está para ese programa”

La mexicana Penélope Menchaca es una de la conductoras del programa matutino ‘Hoy Día‘, y que se integró a esta nueva etapa desde el pasado mes de diciembre cuando el canal tomó la determinación de cambiar a los talentos que tenía desde hace algunos años.

El pasado domingo Telemundo decidió interactuar con los millones de seguidores que tiene en la red social de la camarita, y es que realizaron una pregunta donde muchos terminaron expresando su rechazo hacia Menchaca tras el trabajo que ha venido haciendo desde hace pocos meses.

“Cuéntanos, ¿por qué Penélope Menchaca es una de tus conductoras favoritas? 🥰🙌⁠”, fue la interrogante que dejaron el post compartido.

“No, a mí no me gusta”, “No me gusta, tiene la sangre pesada. Dejen a la Andrea, Daniel y Frederik”, “Y quién dijo que es una de nuestras favoritas? Al menos a mí no me gusta, ni el programa miro”, “No lo es, me parece que ella no cuaja con ese grupo, no me gusta como habla”, “Para mí, ella no está para ese programa de las mañana, es muy exagerada su manera de expresarse y su risa es falsa y no da esa y tranquilidad para escuchar un programa mañanero”, “A mí me atormenta con su voz”, “No favorita, hace demasiadas muecas y no deja hablar a los compañeros”, fueron algunas de las reacciones registradas.

