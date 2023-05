Adamari López y Chiquibaby se unen de nuevo y dicen que un viaje a la playa no les caería mal

Adamari López y Chiquibaby son muy buenas amigas y hasta comadres, pues la boricua es la madrina de la pequeña Capriblu. La amistad sobrepasó las pantallas mientras ambas formaron parte de ‘Hoy Día’ y de Telemundo y ahora han hecho una nueva dupla para un divertido video en Instagram.

Y es que a López se le conoce por sus peculiares videos, que día a día comparte y de vez en cuando cuenta con colaboraciones. Aquí es donde entra Chiquibaby en esta ocasión. Ambas hicieron un video desde el patio de la casa de la boricua, asegurando que necesitan vitamina P de Playa. Además, López le dijo ordinaria a su comadre, pues esta habría pensado algo que nada tiene que ver con un día de relajación junto al mar.

La boricua aparece con un atuendo deportivo que deja parte de su abdomen al descubierto, mientras que la mexicana posa con un atuendo mucho más casual y la mitad del pelo recogido en una cola alta. En el texto, reiteran, que un viajecito a la playa no les caería nada mal. ¿Será un próximo destino a explorar?

Muchos de los internautas estuvieron felices de verlas de nuevo juntas, mientras que otros decidieron criticar a la boricua por este video. Dicen que ya no encuentra la manera de llamar la atención y hasta hablaron de la educación que le da a su hija Alaïa, quien recientemente realizó la primera comunión.

“No me gusta cómo estás educando a tu hija”, “Se le mira vieja y ADAMARI y tóxica”, “Pobre señora ya no sabe ni que hacer” y “Ya no sabes cómo llamar la atención” fueron algunos de los mensajes que le dejaron unos cuantos internautas en la sección de comentarios.

Los mensajes negativos han aparecido, de vez en cuando con frecuencia, en este tipo de contenido que crea Adamari López. Sin embargo, siempre son muchos más los mensajes positivos y de aliento de quienes la apoyan de manera incondicional.

Sigue leyendo: