Dicen que los presentadores de ‘Hoy Día’ brillan más ahora que no está Adamari López

La inesperada salida de Adamari López de ‘Hoy Día’ y de la cadena Telemundo dejó huellas en los televidentes del programa matutino de diversas maneras. Muchos reaccionaron en contra de su ida del proyecto y el canal pues aseguraban que la boricua le daba un toque muy especial al espacio que condujo por muchos años.

Sin embargo, a pesar de haber sido esa una reacción común, esta vez surgió un comentario que asegura que desde la salida de Adamari López los presentadores que ahora guían el espacio matutino han tenido la oportunidad de destacar aún más. Esto cuando la cuenta de Telemundo publicó una foto de Penelope Menchaca, una de las presentadoras junto a Andrea Meza, Chikybombom y Daniel Arenas.

“Ahora las figuras del programa brillan más después que Adamari no está. Creo que ella trataba siempre de ser el centro de atención” y “Cada día se confirma: ahora está mucho mejor el programa!… Sin la Ada” fueron dos de los mensajes que dejaron es esta imagen donde la destacada conductora de televisión posó con un vestido blanco que deja parte de sus piernas al descubierto.

Como decíamos, estas nuevas posiciones de los televidentes se contraponen con las que surgieron en principio con la salida de Adamari López. Los internautas y seguidores de ‘Hoy Día’ manifestaron su disgusto en varias publicaciones del programa y hasta desearon ver a la boricua de nuevo en pantalla, pero en Univision.

“Sin Adamaris ese programa no sirve. La audiencia boricua no está de acuerdo en añadir 1 hora más. Nada será igual!! Me despido y ojalá Univisión la contrate”, “Ya cambié de canal, no me gustan esas conductoras. Súper aburrido el programa”, Ya no me gusta este show… No es lo mismo”, “Preferimos a @adamarilopez, que regrese, aburridísimo” y “Que programa de Telemundo de ‘Hoy Día’ está bien aburrido, mejor veo a ‘Despierta América’”.

