‘Chef Yisus’ se ausentó de ‘Despierta América’ tras un viaje a California que no fueron vacaciones

‘Despierta América‘ es un programa matutino que transmiten de lunes a viernes en Univision y cada uno de los presentadores tiene un rol que le termina dando un toque particular al espacio que como cada mañana busca entretener a todo aquel que los sintoniza.

A la audiencia le ha llamado un poco la atención la ausencia de uno de ellos y se trata de Chef Yisus, quien además mencionó en la red social de la camarita que estaba de viaje, pero este martes volvería a sus funciones habituales. “Vine un par de semanas para California”, añadió en la aplicación, donde cuenta con casi 300,000 seguidores.

Sin embargo, hasta la fecha Jesús Alberto Díaz (nombre real del cocinero) no ha revelado el verdadero motivo por el que decidió tomar sus maletas e irse de viaje, y es que en la aplicación ha demostrado que no se trata de unas vacaciones y recientemente escribió: “Mucho que agradecer. Salud”.

“Qué bueno que regresas mañana”, “Te extrañamos, qué estás haciendo?”, “Guapísimo y más en persona”, “Chefsito no me digas que se me fue de ‘Despierta América’, nooooooo, ya no lo he visto”, “Se te extraña”, “Ya mañana te veo en DA”, “Espero estés pronto de regreso, esa cocina sin ti se ve triste, mi galán preferido”, “¿Qué pasó que no te veo en Despierta América? Haces falta”, “Pero no te veo en el programa”, “Te extrañamos chef, Miami te espera”, “¿Cuándo puedo esperar tu propio programa de cocina?”, “Cada día, siempre agradecer”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Tras los días de ausencia del venezolano, Jomari Goyso tomó la determinación de ponerse un delantal para demostrar en televisión todo lo que conoce sobre el arte culinario, fue así como decidió realizar unas tortillas de patatas. Karla Martínez fue una de las presentadoras que la probó con una salsa que para el experto en moda fue un completo desagrado.

