Madison Anderson debuta como conductora en Telemundo y le llueven los cumplidos

En Casa con Telemundo fue el programa en el que Madison Anderson se debutó como conductora de televisión. El show pudo verse hoy en su horario habitual, a las 2 p. m., hora del Este. Y junto a Carlos Adyan la ganadora de La Casa de los Famosos 3 sigue demostrando de qué está hecha.

En entrevista con El Diario, Madison nos comentó que uno de sus propósitos ahora fuera de la casa era conectar con el público de manera directa a través de sus redes sociales. Y lo ha cumplido. Ahí hemos podido conocer su reacción ante esta aventura como conductora y dijo: “Estoy super emocionada, esta es mi primera vez aquí con ustedes como host”.

Adyan, aún cuando siempre se mostró a favor de Madison dentro de La Casa de los Famosos 3, nunca ha dejado de ser un profesional de la conducción, por esta razón a través de sus redes sociales también manifestó su opinión sobre el trabajo que realizó la boricua como conductora en su programa.

Esto fue lo que dijo Carlos Adyan, según declaraciones retomadas por People en Español: “Hoy fue el primer día de Madison como presentadora y de verdad que yo quedé impresionado porque antes que nada conlleva mucha valentía el hecho de que el español no sea el primer idioma de alguien y se atreva así sin miedo y lanzarse a algo porque la gente puede pensar que la televisión es fácil, pero no es nada fácil y fue ahí sin miedo”.

Ex compañeros de Madison en LCDLF 3 han reaccionado a su paso como conductora. Diego Soldano uno de los primeros en decir: “Vamos con todo”. Como él también se manifestó en la cuenta de Instagram del programa Carolina Novoa quien añadió: “Yo me soñé esto la semana pasada “.

Sobre el futuro de “Pepison”, la historia que crearon los fans entorno a Madison Anderson y Pepe Gámez, parece que algo viene en camino porque así lo ha dado a entender el actor. De momento sabemos que el mexicano regresa a su país para tomarse unas vacaciones. Mientras que Madison parece que seguirá por un tiempo más en Miami cumpliendo con los compromisos de ser la gandora de la tercera temporada de La Casa de los Famosos. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@realitylcdlf)

