Desde Puerto Rico y frente a Madison Anderson, Pepe Gámez confirma que es un hombre soltero

Pepe Gámez y Madison Anderson siguen en la “isla del encanto”. Hoy por la mañana estuvieron en el matutino “Hoy Día Puerto Rico” en donde hablaron de la química que motivó a los fans a crear el fenómeno ‘Pepison’, una telenovela de amor que con sus acciones alimentaron, sin darse cuenta.

Su paso por PR se debe a la gira de medios que ha organizado Telemundo. Madison ganó el primer lugar de La Casa de los Famosos 3, mientras que Pepe se quedó con el tercer puesto. Sin embargo, muchos creen que los verdaderos triunfadores de esta edición son ellos, ahora conocidos como ‘Pepison’.

La atención público que se ha depositado en ellos hace que todos quieran saber cuál es el futuro de su amistad, por esta razón las conductoras de “Hoy Día Puerto Rico” le preguntaron al actor mexicano su estado amoroso, a lo que éste respondió con naturalidad “estoy soltero”. Ahí mismo Gámez se enteró de que Madison Anderson está soltera también y los fans de ‘Pepison’ ya no tienen descanso.

Por lo pronto, sabemos que una vez que Pepe y Madison terminen con sus compromisos públicos volverán a sus hogares en donde pasarán tiempo con su familia. Gámez también ha dicho que una vez este con su familia quiere conocer la opinión de ellos sobre todo lo que él vivió dentro de la casa. Para el actor de “Juego de Mentiras” es importante conocer los puntos de vista de sus padres y hermanos y no sólo sobre él y Madison, sino en términos generales.

Tiene también programada una entrevista con Migue Varoni, actor y productor de Telemundo. En el último live que el colombiano compartió se leen mensajes pidiendo una telenovela protagonizada por Pepe y Madison: “‘Pepison’ serie o telenovela y seremos las más felices”.

No sabemos si Telemundo tome cartas en el asunto y escuche al público. Para ésto vale la pena y espera y no están dispuestos a dejar morir la historia de amor que crearon y sigue vigente en redes sociales como Twitter, Tik Tok e Instagram. View this post on Instagram A post shared by Miguel Varoni (@soyvaroni)

