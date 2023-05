Myrka Dellanos se ausentó de ‘La Mesa Caliente’ tras estar hospitalizada y le envían un mensaje

La presentadora de televisión Myrka Dellanos no ha estado presente en ‘La Mesa Caliente‘ y la audiencia ha preguntado por ella. Sin embargo, no fue hasta el pasado martes cuando Giselle Blondet aprovechó para aclarar lo que sucedía, debido a que la ausencia de su compañera es porque está hospitalizada. Por ello, dijo lo siguiente:

“Fíjate Alfredo, tú me estabas preguntando por Myrka así que voy a aprovechar para decirle también a nuestra gente que Myrka no está con nosotros porque está un poquito enfermita, está en el hospital, pero se está recuperando y les manda a todos un beso, beso que también te mandamos nosotros a ti. Te extrañamos mucho, te queremos mucho y sabemos que muy pronto vas a estar de regreso”, fue el mensaje que dio en el programa de televisión que transmiten en Telemundo.

Verónica Bastos también le dedicó unas palabras que la hicieran sentir mucho mejor en medio de la situación que atraviesa, al tiempo que aclaró que Dellanos pese a no estar trabajando igual sintoniza el programa para no perderse ningún detalle.

A su vez, algunos internautas mostraron su inconformidad no solamente porque Myrka no esté asistiendo al estudio por un problema de salud, y es que desean saber lo que realmente ella se encuentra padeciendo, aunque aparentemente prefieren no ofrecer mayores detalles de lo que ocurre, pero esperan tenerla de regreso cuanto antes.

“Pronta recuperación a la gran Myrka”, “Que se mejore Myrka, Dios la siga bendiciendo”, “Myrka que Diosito te bendiga, te proteja y que te mejores pronto”, “Que se recupere pronto, siempre agarradita de la mano de Dios”, “Pronta recuperación”, “Dios mío pobrecita, que regrese pronto“, “Te mandamos un beso Myrka”, “Con ustedes mismas no van a fondo ni dicen lo que le pasó”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el canal de YouTube.

