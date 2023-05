Periodista argentino revela qué hacía Messi en Arabia Saudita en plena temporada con el París Saint-Germain: “Todo fue un malentendido”

Este martes 2 de mayo, medios de comunicación de todo el mundo estallaron al anunciar que Messi habría sido suspendido por dos semanas del París Saint-Germain por supuestamente haberse ido de vacaciones a Arabia Saudita sin el consentimiento del equipo, en un tramo clave de la lucha por conseguir la Ligue 1.

Muchas han sido las versiones publicabas en medios deportivos y redes sociales, pero horas después de la polémica, el periodista argentino Pablo Giralt reveló que el viaje de Messi se debió a “un compromiso con el organismo de turismo de Arabia Saudita”.

Giralt, acotó que todo fue un malentendido que no debería significar un detonante en la relación Messi-PSG.

“Aun no ha llegado a Messi notificación alguna sobre la suspensión de los entrenamientos y sobre alguna reducción de salario por las próximas dos semanas como se ha venido comentando, me cuentan del lado de Messi que no ha llegado notificación alguna, quizá llegue en las próximas horas o minutos pero no es nada oficial”, expresó el comentarista de DSports.

🚨CASO MESSI:



Messi tiene un compromiso con el organismo de turismo de Arabia Saudita 🇸🇦.



El viaje lo tuvo que postergar dos veces. No quiso hacerlo por derrotas del PSG en su momento.



Era la tercera y última oportunidad que tenía por las altas temperaturas que se venían en el… pic.twitter.com/L7KYRlOqJP — Pablo Giralt (@giraltpablo) May 2, 2023

El ministro de Turismo de Arabia Saudita, Ahmed Al Khateeb, compartió las fotos del polémico viaje de la familia Messi-Roccusso acompañadas del mensaje: “#BienvenidoMessi a Diriyah, la tierra de las tradiciones, el patrimonio y la historia. Leo Messi, su mujer Antonella y sus hijos Mateo y Ciro realizaron un agradable recorrido donde conocieron la historia de Arabia Saudita y conocieron a su generosa y hospitalaria gente en At-Turaif”.

Sigue leyendo