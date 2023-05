Así se vivió el accidente de Sara Corrales en la cocina de Top Chef VIP 2

Top Chef VIP 2 tiene como premio para el primer lugar $100,000 dólares. Esta es una competencia y los famosos que participan en ella así lo saben, sin embargo, este programa de Telemundo tiene algo diferente, todos los que ahí llegan se olvidan del premio y cada vez que tienen la oportunidad de ayudar a alguien, aún cuando ésta sea una competencia, lo hacen. Se olvidan de sí mismos con tal de rescatar aquél que necesita ayuda.

Lo vimos en la primera temporada cuando Lambda García y Gregorio Pernía corrían para auxiliar a sus compañeros. ¡Nos robaron el corazón!

Este mismo espíritu de solidaridad se vivió durante una de las pruebas más recientes de la segunda temporada, en donde la actriz Sara Corrales sufrió un accidente y terminó cortándose. La herida fue en el dedo y de inmediato fue atendida por la producción, sin embargo la competencia debía continuar ya que el reloj nunca se paró. Corrales con lágrimas en los ojos siguió cocinando y emplatando, pero nunca estuvo sola...

Ante la mirada de angustia de Carmen Villalobos, los televidentes vimos cómo Helén Ochoa, Marisol Terrazas e Isis Serrath corrieron junto a ella, aún cuando éstas todavía no habían terminado con sus respectivos platillos. ¡Serrath se quedó junto a ella hasta el final!

Los mismos compañeros que compiten por los $100,000 dólares reconocen que en el programa el tiempo es oro, porque cada prueba es cronometrada, sin embargo saben que este show le da momentos importantes al televidente, en donde los valores se imponen a la competencia.

Aquí la solidaridad entre compañeras reinó en todo momento. La única persona que no reaccionó fue Regina Orozco.

El programa ya cuenta con sus favoritos en la opinión del público. Muchos creen que la persona que debe ganar esta edición no es otra más que Gaby Espino: “Si Gaby Spanic no gana este show será super injusto, porque ella es una verdadera Chef. ¡Qué creativa! Nunca me imaginaría que ella iba a hacer un postre con material de lasaña”, comentó una fiel seguidora del show, ante el reto de ayer.

Recuerda que en este programa avanza aquél que mejor se desempeñe dentro de la cocina, ante la fiel observación de los expertos. Estos son: Antonio de Livier, Adria Marina Montaño, y Juan Manuel Barrientos que juzgarán su desempeño y esfuerzo hasta encontrar al triunfador del codiciado título de Top Chef VIP 2.

