Conoce la nueva mansión de Brie Larson en Los Feliz, California

La actriz estadounidense Brie Larson pagó a finales del mes de marzo $7 millones de dólares por una mansión en Los Feliz, California, aunque la propiedad no estaba en venta oficialmente. Ahora, la estrella ganadora del Oscar en 2016, por su interpretación en la película ‘Room’, se une a la lista de estrellas con propiedades en Los Feliz.

Larson, conocida mayormente por protagonizar ‘Capitana Marvel’, tiene otras propiedades en Los Ángeles, California, por lo que no se sabe si esta nueva mansión la usará como su residencia principal o si es simplemente una inversión.

Lo que sí es cierto es que la nueva propiedad elevó su costo significativamente en un año. Según ‘Dirt.com’, esta residencia le perteneció durante años a una familia de millonarios no famosos y en 2022 se vendió por $3.8 millones de dólares a un grupo de inversionistas. No se sabe si hicieron grandes remodelaciones o no, pero este grupo logró que la residencia elevara su costo a $7 millones de dólares.

Los medios presumen que la residencia de estilo mediterráneo sí fue remodelada, pero no se tienen fotos actuales del lugar para comprobarlo. Incluso, las últimas fotos difundidas muestran el lugar completamente vacío.

Sí se sabe que la propiedad fue construida en los años 40 y que tiene una casa principal de 3,799 pies cuadrados distribuidos en dos plantas con cuatro habitaciones, cuatro baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Del interior se puede destacar su escalera principal, chimenea de ladrillos, paredes cubiertas de paneles de madera y puertas corredizas.

Según las últimas fotos difundidas de la propiedad antes de su venta a los inversionistas, esta residencia tenía baños bastante anticuados, por lo que probablemente sus antiguos dueños los transformaron y por eso se logró elevar el costo de la propiedad.

Al exterior hay extensas áreas verdes con todos los espacios necesarios para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

