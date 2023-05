“May The Force Be With You”: El mundo del deporte se une para celebrar el Día de Star Wars

Star Wars se ha convertido en una de las sagas más importantes en la historia del cine debido al gran cambio que generó tanto en nivel técnico y especialmente en la forma de como ver el cine, por tal motivo los aficionados han adoptado el 4 de mayo como la fecha anual para celebrar estas películas.

Para celebrar el Día Mundial de Star Wars, conocido también como “May The Fourth Be With You”, una gran cantidad de equipos de diversas disciplinas deportivas han decidido tomar un tiempo para celebrar esta fecha y especialmente a todos los aficionados de la icónica saga de ciencia ficción.

Entre estas felicitaciones se encuentran las de varios equipos se encuentran los Reales de Kansas City, quienes compartieron una fotografía del personaje BB8, junto a la frase “May The Fourth Be With You”.

Otros equipos en festejar esta fecha fueron los Piratas de Pittsburgh y los Atléticos de Oakland. Por su parte, los Cachorros de Chicago y los Astros de Houston realizarán actividades conmemorativas.

Rebellions are built on hope. pic.twitter.com/aEuLVLuMj0— Pittsburgh Pirates (@Pirates) May 4, 2023

Fútbol

El fútbol no dejó pasar esta oportunidad y también varios de los equipos más importantes del mundo decidieron unirse a la celebración y tomaron un momento para hacer su referencia a Star Wars por su día.

Uno de estos fue el Real Madrid, quienes compartieron un video de Alaba cargando una silla que terminaba brillando y haciendo referencia a los sables de luz. Por su parte, el Atlético de Madrid colocó una fotografía del ‘Cholo’ Simeone con la frase: “Yo soy tu padre”. 💪🪑 #MayThe4thBeWithYou 💪🪑 pic.twitter.com/E0tqxry08L— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 4, 2023 ❝Yo soy tu padre❞#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/OnVFfeme5X— Atlético de Madrid (@Atleti) May 4, 2023

Otros equipos como el Bayer Leverkusen de Alemania, Los Ángeles Galaxy y Atlas FC de Estados Unidos, América de Cali de Colombia, el Club Pachuca de la Liga MX e incluso la Selección Mexicana también compartieron publicaciones al respecto. 🪐 #MayThe4thBeWithYou!

Hat jemand Mitchewbacca gesehen? #StarWarsDay | #Werkself pic.twitter.com/DM5DPKVQjj— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 4, 2023 Que la fuerza de La Furia y la Galaxia nos acompañen #ConElCor4zón en nuestro duelo de Reclasificación ❤️🖤 #MayThe4thBeWithYou 🌌 pic.twitter.com/Tq8XRHLbw7— Atlas FC (@AtlasFC) May 4, 2023 May the Force be with your phone 📱#WallpaperWednesday x #LAGalaxy pic.twitter.com/IIW4kMK3Tq— LA Galaxy (@LAGalaxy) May 4, 2023 #MayThe4thBeWithYou 𝘅 🇲🇽 pic.twitter.com/qi3BsKJNj8— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) May 4, 2023 🇦🇹 ¡Juega América hoy! 👹



🛡️ 𝚀𝚞𝚎 𝚕𝚊 𝚏𝚞𝚎𝚛𝚣𝚊 𝚗𝚘𝚜 𝚊𝚌𝚘𝚖𝚙𝚊ñ𝚎 ⚔️ #maythe4thbewithyou pic.twitter.com/DjbrAiCrpo— América de Cali (@AmericadeCali) May 4, 2023 ✨ | ¡Feliz día de Star Wars, Tuzobrinos!#MayThe4thBeWithYou #PachucaSomosTodos 🤍💙 pic.twitter.com/HjoXI1owRa— Club Pachuca 🌟 (@Tuzos) May 4, 2023

