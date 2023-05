Filtran las últimas declaraciones de Dani Alves sobre su presunta agresión: “Fui cómplice de las ganas que ella tenía”

El caso de presunta agresión sexual por parte de Dani Alves a una mujer de 23 años en una discoteca de la ciudad de Barcelona se ha convertido en uno de los sucesos más importantes del año; especialmente porque tiene ya cuatro meses internado en la prisión Brians II por decisión de las autoridades.

A pesar de esto, la investigación en su contra podría vivir un drástico giro ante las constantes solicitudes por parte de sus abogados para que sea puesto en libertad gracias al informe de 200 páginas que mostrarían su inocencia; el texto también está respaldado por pruebas gráficas que demostrarían que la mujer fue quien aprovechó la oportunidad para tener relaciones con el brasileño.

Ahora el programa “En boca de todos” ha revelado en exclusiva las últimas declaraciones realizadas por el exjugador de los Pumas de la UNAM sobre su versión de los hechos y en las que aseguró que el acto ocurrió porque entendió que era algo que ella también quería.

“No puedo ratificar mi primera declaración porque ese día yo tenía una obsesión, que era proteger mi matrimonio, la mujer que amo. Enseguida… una atracción sexual entre yo y la señora…, noté su buena disposición por la manera de bailar y de acercarse a mí”, expresó Dani Alves.

“Aunque Bruno nos hacía de pantalla, estábamos expuestos y fue cuando yo le dije a ella de trasladar todo eso al baño. Cuando llegué dentro del baño, me hice pis y dos o tres minutos después, como no llegaba, pues salí. No es que yo saliera otra vez a llamarla, sino que cuando estoy saliendo prácticamente me la encuentro en la puerta. En ningún momento se negó”, agregó.

Las declaraciones también detallan el momento cuando la mujer se habría molestado contra el jugador, siendo este el posible punto para que declarara en contra de Alves.

“No, yo desde luego no. Yo fui simplemente un cómplice de las ganas que ella tenía o de las ganas que yo tenía. Yo le dije: ‘pues regreso antes, esperas un poco y después regresa para allí’. Supongo que en ese momento fue cuando ella se enfadó. Cuando salimos, lo hacemos siempre con paso acelerado para evitar cualquier aglomeración y no la vi en la salida”, concluyó el lateral.

