Video: ‘Chucky’ Lozano celebró a lo grande junto a sus compañeros el título de la Serie A

El atacante mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano si que supo celebrar junto sus compañeros del Napoli el título de la Serie A, tras empatar 1-1 contra el Udinese este jueves.

El futbolista azteca compartió en sus redes sociales parte del festejo que hizo en el vestuario del equipo azzurri, luego del encuentro en el que jugó los nueve minutos finales.

Lozano publicó un video en Twitter en el que se aprecia saltando y entonando varios cánticos de los aficionados napolitanos.

“Napolitanos campeones oh oh oh oh”, cantó el ‘Chucky’ montado en una mesa del vestidor y dándole golpes al techo a modo de celebración.

La alegría que invadió al mexicano fue tremenda, pues más allá de conseguir el Scudetto, hizo historia con el equipo azul, pues se convirtió en el primer jugador azteca en consagrarse campeón de la Serie A de Italia.

En esta temporada de la Serie A, Lozano disputó un total de 31 partidos, en los que pudo anotar tres goles y marcar tres asistencias para el cuadro azzurri.

Luego de 33 años, el Napoli vuelve a coronarse campeones de la Serie A, al liderar la tabla de clasificaciones con 80 puntos, 16 por encima del segundo puesto ocupado por la Lazio.

Al cuadro napolitano solo le hacía falta un punto para conseguir el Scudetto, y el empate ante el Udinese le sirvió para llevarse el título.

