Alix Aspe mira hacia el futuro tras su salida de Telemundo

Alix Aspe ha vuelto a aparecer en su cuenta de Instagram con un nuevo mensaje tras su inesperada salida de Telemundo. La presentadora que estuvo en ‘La Mesa Caliente’ desde su inició finalizó un ciclo de 8 años en la cadena de televisión, pues al momento de negociar su contrato no se pudo llegar a un acuerdo.

Ahora, la mexicana envía un nuevo mensaje sobre este momento que atraviesa. “The timing of your life will never let you down”, escribió en inglés.

Además, compartió un mensaje para sus seguidores: “Leí TODOS sus mensajitos y los amo más que nunca !! Enfocada en lo que viene”.

Los mensajes que recibió tras esta declaración que hizo son de apoyo total a su carrera. Sus seguidores piensan que el futuro le depara algo muy especial en su andar. “Eres muy talentosa! Tú eras la frescura con ideas más realistas e innovadoras en ese programa… la combinación era perfecta pero cosas mejores estarán en tu camino !!! Bendiciones infinitas”, dijo una de esas personas.

Su mensaje de despedida

Alix Aspe fue la encargada de anunciarle al mundo que ya no pertenece a Telemundo. La mexicana no se despidió de su público desde ‘La Mesa Caliente’, sino que lo hizo a través de un video en su perfil de Instagram.

Tras informar que no se llegó a un nuevo acuerdo con la empresa, la conductora de televisión expresó: “Estoy bien, estoy segura y estoy muy ilusionada con lo que viene, con más ganas que nunca de comerme el mundo y llegar a mi máximo potencial”.

Adamari López, quien recientemente también abandonó Telemundo, le dedicó un mensaje a la mexicana tras su fin de ciclo en el canal: “Te quiero mi Alix. Todo en la vida siempre pasa para bien”, le dijo la ex conductora de ‘Hoy Día’.

