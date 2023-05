Caddie del ‘Canelo’ Álvarez se tatuó al boxeador en su brazo: “Es mi ídolo”

El boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez se ha convertido en una de las figuras más importantes en la historia de México, por lo que es común ver a miles de personas como unos fieles seguidores de su carrera y sus logros deportivos; el más reciente en demostrar esta admiración fue el caddie de golf del pugilista, Ramón Salazar.

‘La Momia’ Salazar se ha convertido en los últimos tres años en una de las personas más cercanas del campeón de los Pesos Supermedianos, esto debido al gran amor que tiene el tapatío por el golf y sus constantes participaciones en las competencias amateur.

Durante una reciente entrevista para Azteca Deportes, el caddie reveló que al principio pensó que trabajaría con una persona bastante odiosa. Sin embargo, terminó siendo tan simpático que incluso se realizó un tatuaje en honor al tapatío.

“Lo conocí por parte de su compadre, Álvaro Velasco, él me presentó con él, y me dio trabajo; la gente me decía que era muy especial, que era medio mamoncito, pero la verdad es que no, es una buena persona. Es mi ídolo y lo llevó en mi corazón. Me dijo: Estás loco o qué”, resaltó Salazar.

Además de revelar el motivo sobre su tatuaje, el caddie mexicano resaltó que el Canelo Álvarez tiene todas las cualidades para competir en un nivel mucho más profesionales debido a su talento y dominio del juego.

“Practica y juega a veces desde la mañana hasta la noche, 36, hay veces que, hasta 54 hoyos, le encanta el golf. Me cuenta que su meta es andar allá con los grandes en el PGA, y pienso que sí lo va a lograr, porque tiene una facilidad para pegarle a la bola”, destacó.

“Y una vez nos pasó que le quiso dar muy duro, y la falló, y me dijo: ‘chinga tu madre Momia, así no es el swing’; y ahora, cada que la riega: chingas a tu madre Momia”, recordó.

