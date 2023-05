Fans de “El Señor de los Cielos 8” rechazan la muerte de “El Súper Javi”

La nueva temporada de El Señor de los Cielos se está poniendo más intensa. Los enemigos parecen estar acorralando a la familia Casillas y los fans sienten que Aurelio sigue sin reaccionar como ellos quisieran. Ayer por la noche Rutila Casillas recibió un golpe directo al corazón, la DEA le mató al “Súper Javi”, interpretado por el gran Alejandro López. Éste fue acribillado y hoy la familia, Rutila, quiere y exige venganza.

La Tata. El Javi. El público esta conmocionado y está empezando a impacientarse. En las redes sociales se están quejando porque los personajes más queridos están cayendo uno a uno, pero también aplauden las actuaciones de muchos otros personajes como la de Ismael Casillas. Iván Arana la da vida al hijo de Aurelio, y es uno de los actores más ovacionados por lo bien que nos ha presentado cada escena, por desgarradora que sea.

De nuevo, los enemigos están cercando a Aurelio y muchos creen que el golpe final vendrá cuando le arranquen la vida a Mecha, el interés romántico de este temporada. Los fans creen que el amor ha nublado al Señor de los Cielos y creen que es necesario que reciba un golpe de esta magnitud para que así despierte y de verdad empiece a vengar a los suyos. View this post on Instagram A post shared by El Señor De Los Cielos (@elsenordeloscielos)

Muchos creen que si Aurelio no reacciona podría terminar perdiendo a su hija Rutila, sobre todo ahora que está ávida de venganza tras la muerte del Javi. Recordemos que éste ha sido el romance más “noble” que Rutila ha tenido en esta serie de Telemundo. Su amor le permitió reinventarse y desear, más que nunca, ser diferente.

Las voz de los fans, por otra parte, está más fuerte que nunca con mensajes como: “De todos los personajes, Javi era el único que no merecía mori, y Aurelio nomás no hace nada por estar detrás de la Mecha. ¡Hasta siempre Javi!”, “Sin palabras, qué tristeza, ¡por Dios! Maravillo personaje. Maravilloso actor”.

Los fans están decepcionados. Los fans piden la caída de personajes como Mecha, Fernando o la Baronesa. Y con la muerte del “Bizcocho” muchos están aclamando el regreso del gran “Chema Venegas” con Mauricio Ochmann, ¡por favor! View this post on Instagram A post shared by El Señor De Los Cielos (@elsenordeloscielos)

Sigue Leyendo más de El Señor de los Cielos aquí:

· Telemundo cae frente a Univision

· El cara a cara de Aurelio y Aguirre subió el rating y El Señor de los Cielos 8 recupera su corona

· Dania duerme con Diego Soldano y Raúl García en LCDLF: mientras que Arturo Carmona se aguanta los celos