Dania duerme con Diego Soldano y Raúl García en LCDLF: mientras que Arturo Carmona se aguanta los celos

En La Casa de los Famosos los habitantes están viviendo una nueva prueba para ganar el 100 % del presupuesto. Aylín Mujica lo predijo en la mañana del miércoles. “Nos van amarrar”, dijo la cubana y en efecto, ayer por la noche “La Jefa” armó grupos de tres y si esto fuese un mundial de fútbol el llamado “grupo de la muerte” sería el compuesto por: Dania Méndez, Raúl García y Diego Soldano.

El drama y estrés de este grupo no es por la convivencia de dicho trío, sino porque Arturo Carmona se ha caracterizado por celar mucho a Dania, joven con la que éste intentó sostener un romance dentro de la casa, el cual nunca llegó a buen terminó. Los celos de éste incomodaron tanto a Dania que ésta le puso punto y final a un romance que él desea rescatar sí o sí.

La escena de celos más fuerte, a la fecha, que Carmona le hizo a Dania fue en relación a Diego Soldano. Al actor mexicano le molestaba verla parada junto a él por x ó y razón. Después de ésto los fans no dejan de llamarlo “el tóxico”.

Pepe Gámez. José Rodríguez. Diego Soldano. Con tres habitantes de la casa Arturo Carmona celó constantemente a Dania Méndez y ahora ésta duerme con uno de ellos gracias a una dinámica impuesta por “La Jefa”, claro, duermen juntos pero Raúl se mantiene justo en medio de ambos.

Pero ojo, que los grupos fueron armados al azar y así el destino llevó a Diego a la suite del líder. La misma jefa al ver cómo el argentino sacaba la cuerda blanca terminó riéndose por la incómoda situación que se avecinaba. Soldano ahora está en la posición más envidiaba por Arturo, quien nunca ha podido compartir la suite con Dania, ya que nunca ha ganado ninguna de dichas pruebas, ha subido sí, más nunca como ganador sino como invitado.

Los tríos deberán permanecer unidos con las cuerdas por 48 horas, para poder ganar así el presupuesto completo. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@realitylcdlf)

