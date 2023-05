Lis Vega quiere sacar a su esposo de Cuba: se casó hace seis meses y el afortunado es 20 años más joven

Lis Vega comparte que decidió casarse hace 6 meses con su novio Naldo Uwe, 20 años más joven, para que pudiera salir de Cuba y acompañarla en México, país donde ella se encuentra realizando varios proyectos de trabajo, aunque resalta que su compromiso es de corazón.

“Los papeles son más que nada para cosas legales. Yo quiero que él esté al lado mío porque cuando uno ama a una persona quiere compartir con él la vida, y en Cuba muchos saben que es muy complicado salir y fue la manera. Yo lo quise ayudar, nos enamoramos, más allá de todo lo que puedan decir, el pacto realmente es de alma”.

Por la forma en la que ésta habla de Naldo, muchos realmente creen que el amor tocó a su vida: “Es un compromiso tener una relación, es un compromiso con uno primero y luego con la pareja. No importa la distancia, también hay que amar sin los cuerpos, hay que aprender a amar a la distancia, ¡es bien bonito, créanme!”.

La actriz cuenta cómo conoció a su ahora esposo y cómo surgió el amor.

Yo me acabo de casar hace seis meses con mi esposo y me enamoré de él, (lo conocí) por internet, por Instagram. Primero tuvimos una conversación por la música porque él es cantante, productor y escritor en Cuba. Después de dos años de tener una comunicación empecé a ver su arte, me enganché muchísimo y después empezamos a tener comunicación como persona. Tiene un gran corazón y me enamoré, claro, me enamoré de su esencia.

Lis está a favor del uso de filtros en las fotos de las redes sociales, pues considera que no es algo que influya en las relaciones personales. “¡Bueno, que se hicieron para usarse! El que me quiera ver sin filtro ¡que vaya a mi casa!”.

“Todo con exceso es malo, pero también es algo para jugar, no hay que tomárselo tan en serio; o sea, si realmente vas a salir con alguien lo citas en persona, no te vas a enamorar de una persona porque usa filtros. En algún momento vas a tener que conocerla en persona, en algún momento vas a tener que compartir con ella y vas a ver su realidad.

“Ahora lo que realmente te hace diferente es lo que engancha energéticamente con la otra persona y hay personas que están destinadas a estar juntas, más allá de un físico o de un filtro”.

