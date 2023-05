Burger King cerrará 53 restaurantes en ocho estados de EE.UU.

Joshua Kobza, el CEO de Restaurant Brands International, la empresa dueña de la cadena Burger King, anunció que planea cerrar 400 restaurantes este 2023.

Burger King tuvo un aumento en las ventas del 12.3% a nivel mundial en el primer trimestre de este año. Y un aumento del 8.7% en las ventas de los restaurantes de EE.UU.

A pesar de estas cifras, los restaurantes Burger King que no pudieron cumplir con los objetivos de ventas serán cerrados en los próximos meses.

“Trabajaremos con ellos para dejar el sistema y pasar a hacer otra cosa. Simplemente no hay lugar para franquiciados que no estén dispuestos o no puedan trabajar duro para operar restaurantes que sean mejores que el promedio del sistema a largo plazo“, dijo el vicepresidente de Burger King, Patrick Doyle.

Ya hay dos franquiciados de Burger King, Meridian Restaurants Unlimited y TOMS King, que se declararon en bancarrota.

Debido a esto, cerrarán 27 de sus restaurantes en siete estados: Minnesota, Montana, Kansas, Nebraska, North Dakota, Utah, Wyoming y Michigan.

Asimismo, la empresa franquiciada EYM también cerrará 26 restaurantes Burger King que operaba. Todos estos cierres se harán en Michigan.

Por otro lado, en Virginia, la empresa DC Burger comprará 37 sucursales de Burger King por $22 millones. Y la firma Karali Group pagará más de $7 millones por 27 tiendas ubicadas en Ohio y Pittsburgh.

