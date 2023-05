‘Chisme No Like’ desmintió a Verónica Bastos tras dar una información en ‘La Mesa Caliente’

Hace algunos días se comenzó a rumorar que el hermano de la cantante Shakira se habría caído a golpes con Gerard Piqué, tras él haber viajado a Miami para poder estar unos días junto a sus pequeños. Además, en el programa ‘Chisme No Like’ manifestaron que la noticia ofrecida por Verónica Bastos no fue cierta.

“Ayer ‘Despierta América’, como te dijimos aquí, desmintió a Verónica Bastos de ‘La Mesa Caliente’ porque dijo una mentira sobre que Piqué se había ido a las manos con Tonito, el hermano de Shakira. Después nosotros lo dijimos acá en Chisme No Like, pero para que vean que hasta ‘Despierta América’ Univision desmiente a Verónica Bastos, la fake news que dio. Tonito habló con la gente de Univision y dijo que no, que eso nunca había pasado, que eso es una mentira”, mencionó el conductor Javier Ceriani.

“¿Qué pasó con la Vero y con ustedes?”, “La Bastos no deja hablar a los demás, es ruda”, “A mí me cae mal y no deja que hablen las demás”, “No me extraña nada de esa mujer, la verdad no entiendo cómo la toleran en los programas de Telemundo”, “Deben sacar a Verónica, nada más habla ella”, “Yo dejé de ver La Mesa Caliente por esa Verónica”, “Verónica nunca aseguró la nota, simplemente indicó que fue un rumor”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el canal de YouTube.

¿Qué dijo Verónica Bastos?

La presentadora Verónica Bastos esta semana habló sobre un presunto conflicto que se habría registrado entre la expareja de Shakira y un familiar directo de ella. Sin embargo, la situación terminó siendo completamente falsa y luego algunos medios terminaron desmintiendo la información.

“Se supone que Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y en dicha discusión, supuestamente se volvió tan violenta que al parecer Tonito, el hermano de la cantante, se tendría que haber ido a golpes con Piqué para defender a su hermana Shakira. Según los rumores, la policía tuvo que intervenir para detener este altercado y debemos de aclarar que no existe reporte policial, que lo buscamos, que no existe un reporte oficial público sobre dicho incidente”, explicó en una de las emisiones del programa.

