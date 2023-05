Lis Vega exhibe sus curvas en ajustado vestido semitransparente sin ropa interior

Lis Vega convirtió un cuarto de ducha en el escenario perfecto para tomarse unas fotos donde aparece modelando un revelador atuendo que elevó varios grados la temperatura de los 1.9 millones de seguidores de Instagram que siempre se mantienen pendientes de lo que postea.

Hace unos días, la actriz y cantante no se tentó el corazón para publicar un par de postales en las que posa de perfil y de frente en una regadera, enfundada con un ajustado vestido color negro de tela semitransparente que lució sin ropa interior para exhibir una buena parte de sus voluptuosas curvas.

“En mi mundo interno estoy mejor”, es el breve texto que acompaña las imágenes que han generado miles de likes y cientos de comentarios halagadores.

“Está usted hermosa señora 😍 estoy enamorado”, “Que postales más bellas Lis 🔥🔥” y “Nunca dejas de impresionarme con ese cuerpazo 😘😘”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron a la cubana.

En otra publicación, Lis Vega arrebató suspiros al mostrar lo bien que conserva su figura a los 45 años, utilizando un atuendo deportivo color verde con negro que consta de diminuto y escotado top y ajustados leggings. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 (@lisvegaoficial)

