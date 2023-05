Georgina Rodríguez acalora Instagram posando en minibikini desde Arabia Saudita

Georgina Rodríguez es una de las famosas que siempre roba cámara en cualquier lugar que aparece. Si sus esculturales curvas no fueran motivo suficiente para elevar la temperatura, su belleza añade un extra que consigue dejar boquiabiertos a propios y extraños.

Hace unas horas, la pareja del fitbolista Cristiano Ronaldo, subió una serie de tres fotos a su cuenta de Instagram donde aparece disfrutando de una tarde de sol y piscina en Arabia Saudita, posando con un minibikini color azul que deja a la vista su exuberante anatomía y que acaloró a sus 49.3 millones de admiradores.

“Cada cielo tiene su matiz 💙”, escribió en las imágenes que, como era de suponerse, han recibido toda clase buenos comentarios y por el momento han conseguido 3.7 millones de ‘me gusta’.

“Cuerpazo”, “Bonita figura” y “Creo que eres la mujer más guapa del mundo. Lo tienes todo”, son algunos de los piropos que le enviaron a la modelo y empresaria.

Días antes Georgina Rodríguez ya había arrebatado suspiros cuando compartió unas postales donde se le ve preparándose para una sesión fotográfica, enfundada con un sostén color nude y ajustados leggings blancos. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

