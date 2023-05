Novia se casa en White Castle ya que el restaurante la ayudó a sobrevivir como una niña sin hogar

Muchas parejas que deciden unir sus vidas eligen un lugar especial para la ceremonia. Algunas bodas se han realizado en lugares poco tradicionales, como en tiendas y restaurantes de comida rápida.

Para Jamie West y Drew Schmitt, el lugar ideal para celebrar su matrimonio inspiración medieval fue en un castillo, un White Castle. La pareja de Arizona decidió hacerlo en este restaurante de comida rápida como un gesto de gratitud ante la generosidad hacia la novia cuando ésta era una niña en una situación vulnerable.

West fue una niña sin hogar, y en entrevista con People contó que en White Castle encontró apoyo y un espacio seguro: “Nunca me rechazaron”.

La ahora esposa Schmitt fue puesta en cuidado de crianza desde los 4 años y afirma que soportó abuso sexual y físico. Escapó de hogares de crianza abusivos decenas de veces. Convirtiéndose en una niña sin hogar desde los 12 años hasta los 17 años.

West dijo que en White Castle encontró una puerta abierta cuando no tenía casa, se encontraba sola y hambrienta. “La primera vez que entré en un White Castle, la mujer detrás del mostrador me dijo: ‘Pobrecita’. Me entregó una taza de agua fresca, una pila de deslizadores y me dejó usar el baño”, contó la novia.

“La mayor parte del tiempo, si estabas sucio y obviamente sin hogar, no eras bienvenido, sin importar la edad que tuvieras. White Castle era el único lugar en el que, sin importar dónde estuviera, si lo veía, sabía que era seguro”, señala West.

La feliz novia estará siempre agradecida por la amabilidad y la compasión que experimentó de parte de los empleados de White Castle.

West afirmó en su entrevista con People que otros niños sin hogar pueden haberse beneficiado de la generosidad de los miembros del equipo. “Para un niño sin hogar menor de edad, tener cualquier tipo de espacio seguro cambia la vida”, dice West.

Una pareja de fanáticos de White Castle

People informa que cuando White Castle abrió una nueva ubicación cerca de su casa en Scottsdale, Arizona, West y Schmitt acamparon en el estacionamiento para ser los primeros clientes del restaurante.

Un año después, la cadena de comida rápida incluyó a la pareja en el Salón de la Fama de Cravers, un club con el que White Castle reconoce a sus fanáticos. En el escenario, Schmitt le pidió a West que se casara con él.

