Hombre se casa con una lata de Hard Mtn Dew en Las Vegas

Un hombre de Indiana se casa con una lata de Hard Mtn Dew. El peculiar evento que resultó de la campaña “Hard Mtn Dew, acepto” se trataría de la primera boda entre una persona y una bebida en lata.

En agosto, Hard Mtn Dew lanzó una propuesta única para los fanáticos que incluía una aventura en Las Vegas. La marca propuso que uno de sus consumidores más leales, hombre o mujer, sellara su compromiso con una lata de Hard Mtn Dew en una boda.

La peculiar boda entre Thomas Rank y una lata de Hard Mtn Dew se celebró el 5 de octubre en la capilla de Little Vegas en Las Vegas.

De pie en el altar, Rank leyó sus notas escritas: “Yo, Thomas, te tomo, Hard Mtn Dew, para ser tu compañero en tiempos de generosidad o en tiempos de necesidad…de hoy en adelante, para bien, para mal, para rico, para pobre. Te doy mi corazón, y estoy completo porque te tengo a ti, Hard Mtn Dew”.

El novio también sostenía en su mano una caja con un anillo que tenía la lengüeta de una lata como parte del diseño.

El oficiante respondió: “Entonces, por el poder que me ha otorgado aquí la Capilla de Little Vegas, usted ha dicho oficialmente: ‘Hard Dew, I do’, y ahora lo declaro fan y lata. Puede tomar un sorbo de la lata”.

Rick recibió una estadía de dos noches y tres días en una suite de Las Vegas junto con un invitado o onvitada de honor, además de la recepción en un club de Las Vegas y $1,000 como regalo de bodas y Hard Mtn Dew gratis.

La marca ofreció que al contrayente pudiera acompañarlo una persona que actuaría como testigo y disfrutará también de todas las festividades.

Al novio se le proporcionaron $500 para comprar el traje para la boda, la cual no tiene validez legal.

“Los fanáticos se han vuelto locos por Hard Mtn Dew desde que llegó a los estantes, por lo que nuestra reciente expansión a Las Vegas se sintió como la oportunidad perfecta para devolver el amor proponiendo a nuestros fanáticos”, declaró Erica Taylor, directora senior de marca de Hard Mtn Dew.

Por su parte, Rick señaló que se casó con una lata de Hard Mtn Dew porque al escuchar en la radio sobre el concurso, se dio cuenta de que tenía que hacerlo ya que “parecía muy divertido”.

Después de su boda, el originario de Indiana se dirigió a su madre, quien no estaba presente. “Mamá, me casé con una lata. Sé que no es lo que esperabas. Pensaste que mi hermano mayor se casaría primero”.

