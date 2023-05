Carlo Ancelotti denunció que el gol del Manchester City fue ilegal y acusó al árbitro de “no estar atento”

El entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti denunció que el gol que representó el empate del Manchester City fue ilegal, y criticó al árbitro por “no estar atento”, durante el encuentro de este martes por la semifinal de la Liga de Campeones.

A juicio de Ancelotti, el balón salió del campo antes que Kevin De Bruyne anotara el gol de la paridad en el marcador al minuto 67′.

“Fue fuera, no lo digo yo, lo dice la tecnología pero no lo han controlado bien. Ganar 1-0 no cambiaba mucho el panorama. El árbitro no ha estado muy atento y me ha sacado la tarjeta a mí que no jugaba. Los jugadores merecían más tarjetas en el campo y no yo que estaba fuera”, dijo el técnico.

El italiano criticó además que nadie le avisó al colegiado sobre la jugada polémica. “Hemos comprobado que ha salido el balón. Lo hemos visto en Bein Sport y no con la tecnoclogía del VAR porque si no, no lo veía”.

A pesar del empate, y de la cercanía entre los partidos de la Liga de Campeones con los de la Copa del Rey, Ancelotti afirmó sentirse satisfecho por el nivel físico de los jugadores del Madrid.

“Teniendo en cuenta que hemos jugado el sábado a medianoche, el equipo ha recuperado muy bien y ha hecho un partido muy completo desde el físico. Ahora tenemos más tiempo para recuperar bien de cara al partido del miércoles”, agregó.

También consideró que su equipo mereció ganar el encuentro, y por eso se marchó con buenas sensaciones de cara al encuentro de vuelta.

“Es normal que el City tenga la posesión pero no podemos volvernos locos porque sabemos que antes o después nos puede llegar la oportunidad de marcar. Hemos jugado muy bien al fútbol, hemos tenido ocasiones y estamos contentos con nuestro partido. Ojalá lo podamos repetir en el Etihad”, sentenció.

Con información de EFE.

Sigue leyendo: