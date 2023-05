Santiago Giménez habla sobre su salida del fútbol mexicano: “En Cruz Azul no me sentía importante”

El futbolista mexicano y actual estrella del Feyenoord de Rotterdam, Santiago Giménez, se ha convertido en una de las figuras más importantes dentro de la Eredivisie de Países Bajos; el hecho lo demostró luego de convertirse en el jugador del mes gracias a las actuaciones que registró durante el mes de abril.

A pesar de esto, el jugador decidió finalmente confesar sobre lo poco importante que se sentía cuando defendía los colores de la Máquina de Cruz Azul en el inicio de su carrera en la Liga MX.

El delantero, que actualmente está siendo comandado por el director técnico neerlandés, Arne Slot, ofreció estas declaraciones durante una entrevista para Fox Sports México; en dicho conversatorio habló sobre los inicios de su carrera con los cementeros y especialmente sobre su actualidad en el viejo continente.

Giménez también resaltó que la llegada del entrenador Diego Aguirre a la organización azteca fue el punto que le otorgó la confianza necesaria para poder convertirse en el líder goleador que es actualmente y así poder ganarse la titularidad que lo llevó directo a ser firmado por el Feyenoord.

“Lo que cambió un poco el cómo me veo en la cancha es que me di valor a mí mismo. En Cruz Azul por ahí no me sentía importante en el equipo. Llegó un cupo en el que Aguirre me dio la confianza y fue que yo me di valor, dije ‘es mi oportunidad’. A partir de ahí fue un cambio tanto en la cancha como fuera de ella”, expresó.

“He crecido en lo humano y en lo futbolístico. En Cruz Azul y en México hubo oportunidades, pero no sentó la constancia de minutos. Me di cuenta de que así te toque jugar 10 minutos 0 90′, te sientes importante en la plantilla, ese fue el cambio mental”, agregó el artillero.

En lo que va de la presente temporada con el Feyenoord, Santiago Giménez, acumula un total de 29 partidos disputados en los que ha partido como titular en más de la mitad; además cosecha un total de 14 goles y tres asistencias para mantener a su equipo en el primer lugar de la tabla de clasificación con un total de 76 puntos.

Sigue leyendo:

–Sergio Agüero asegura que no le interesa el desempeño de ‘Checo’ Pérez: “Me da igual, yo le voy a Hamilton”

–Roger Martínez se olvida de las Águilas del América y perfila su traspaso a Cruz Azul

–Fortnite se convierte en un deporte olímpico y formará parte del Olympic Esports Series 2023