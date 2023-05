Sergio Agüero asegura que no le interesa el desempeño de ‘Checo’ Pérez: “Me da igual, yo le voy a Hamilton”

Foto: Jared C. Tilton / Getty Images

El piloto mexicano y de la escudería Red Bull Racing en la Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez, logró una impresionante actuación el fin de semana durante el Gran Premio de Miami tras alcanzar la segunda posición y mantenerse en la disputa por el título mundial contra su compañero de equipo, el neerlandés Max Verstappen.

Pérez fue uno de los pilotos más ovacionados durante la competencia gracias a la gran cantidad de público mexicano que vive en el estado de Florida. Sin embargo, recibió un fuerte desplante por parte de una importante figura dentro del mundo del fútbol.

Se trata del exdelantero del Manchester City y antiguo miembro de la selección de Argentina, Sergio ‘Kun’ Agüero, quien aseguró no estar para nada interesado en el andar del azteca en el Mundial de Fórmula 1 y destacó que su competidor favorito es el multicampeón y estrella de la escudería Mercedes, el británico Lewis Hamilton.

Estas declaraciones las realizó Agüero mientras dijo presente en la pista en la que se realizó el Gran Premio de Miami; el argentino fue una de las tantas celebridades que dijo presente en el complejo y los medios no perdieron la oportunidad para preguntarle sobre los pilotos de habla hispana como Sergio Pérez, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

“Me da igual. Estuve con Alonso y me contó que estaba muy bien el coche, pero yo soy muy fan de Hamilton así que me da igual, yo prefiero que le vaya bien a Lewis”, expresó el delantero que actualmente es dueño de uno de los equipos en la Kings League de Gerard Piqué al medio DAZN.

Las palabras de Agüero se suman a un sin fin de críticas y muestras de rechazo que ha sufrido el piloto de Red Bull a lo largo de la última temporada, en medio de una ola de dudas sobre su verdadera capacidad al volante a pesar de sumar hasta ahora el triunfo en dos carreras.

El mexicano suma hasta la fecha un total de 105 puntos para mantenerse en el segundo puesto de la clasificación general; por su parte Max Verstappen marcha en la primera posición con un total de 119 tantos, por lo que Checo Pérez lo persigue muy de cerca.

