Clarissa Molina enfrenta un nuevo proyecto profesional ¿Se va de Univision?

La dominicana Clarissa Molina ha logrado resaltar por el trabajo que ha venido haciendo en los últimos años en ‘El Gordo y La Flaca‘, desde ese momento se le han abierto las puertas para sumar experiencias profesionales a su vida y esta vez no es la excepción.

La finalista de Nuestra Belleza Latina (NBL) ofreció una exclusiva a Mezcal TV y habló de los futuros proyectos que tiene y es que dentro de nada le tocará armar sus maletas para irse por un tiempo al país que la vio nacer.

“Viene un proyecto allá con mi gente dominicana que amo muchísimo. Siempre me encanta ir atrás, otra vez a trabajar allá. No puedo dar muchos detalles, pero tiene que ver con ‘set’, tiene que ver con ‘pantalla grande'”, mencionó al portal.

Sin embargo, no quiso aclarar si este será el fin de su carrera en Univision, debido a que no podrá estar en Estados Unidos por algún tiempo que no quiso especificar. Por ello, queda la incertidumbre de saber si renunciará o en el canal le otorgaron un permiso.

“Seguir enfocándome en la pantalla grande aquí en Estados Unidos, hacer una serie, una película a nivel anglosajón y eso es mi norte ahora mismo, ¡voy pa’ allá!”, dijo Clarissa.

La conductora Clarissa Molina celebra los 25 años de ‘El Gordo y La Flaca’. / Foto: Mezcalent.

Molina además expresó lo orgullosa que se siente de ella por todo lo que ha logrado avanzar, y es que recuerda que sus inicios no fueron nada sencillos, aunque ver su avance le genera una gran sonrisa por lo profesional que es.

“Yo realmente cuando veo para atrás digo ‘woow’, gracias a Dios que yo creí en mí misma, porque a pesar de que tal vez no estaba totalmente preparada, que me equivocaba durante todo un primer año aquí en ‘El Gordo y La Flaca’ que el teleprompter se me iba, que no decía las palabras correctas, digo ¡wow! Gracias Clarisa por creer en ti”, añadió la modelo.

Antes de finalizar, agregó la importancia de querer continuar con las metas: “Por seguir hacia adelante, por dar ese paso extra siempre para poder lograr lo que hoy en día gracias a Dios he logrado”.

