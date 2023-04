Clarissa Molina lució un atuendo juvenil para una nueva edición de ‘El Gordo y La Flaca’

La dominicana Clarissa Molina el pasado viernes compartió nuevas imágenes en la red social de la camarita, aplicación donde cuenta con más de tres millones de seguidores, y de esa manera buscó interactuar con aquellos que se mantienen atentos a lo que sube.

La conductora esta vez lució completamente diferente porque decidió usar su cabello suelto con algunas ondas naturales. Además, se puso un top repleto de flores, en la parte baja un jean, atuendo que acompañó con unas botas negras que le terminaron dando un toque diferente que supo presumir.

La tercera finalista de Nuestra Belleza Latina (NBL) en las últimas semanas no ha parado de sorprender a aquellos que siguen su carrera profesional y es que las cosas se han tornado a su favor, debido a que sus looks han sido muy acertados y sus fanáticos se lo han dejado saber.

Molina aprovechó para hacer un poco más divertida esta publicación con diversas fotos, con la particularidad que no en todas salió bien, demostrándole a quienes la siguen que es tan normal como cualquier otra persona.

A su vez, los seguidores de la red social de la camarita dejaron una gran cantidad de comentarios en el post, aunque no todos fueron positivos porque coincidieron en que la dominicana aparentemente se habría realizado algo en el rostro. Sin embargo, ella respondió a una de las opiniones y dijo que era producto del cansancio.

“¿Qué te hiciste en la cara? Estás diferente”, “Estás hermosa”, “Se ve triste”, “Tiene la mirada triste, ánimo”, “Yo vengo a decir que está bella, segundo me encantó ese look, y tercero qué marca son esas botas?”, “No me cuadra mucho”, “Estás más divina que nunca”, “Clari esa cara es que te hiciste algo”, “Te ves bien”, “Hermosa y muy natural, me encanta lo que has crecido”, “Claris qué melena más hermosa tienes”, “Eres una reina hermosa”, “Te ves encantadora y guapísima con la ropa de hoy, la blusa y el jeans divinos”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Clarissa Molina a sus 31 años presume sus voluptuosos atributos y piernones con un look vaquero

· Clarissa Molina llegó a Coachella en top y short, pero la critican por verse “exageradamente delgada”

· Clarissa Molina con un top presume su cuerpo en los ensayos de los Latin AMAs junto a Natti Natasha