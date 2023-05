Chiquis Rivera modela su nueva línea de fajas y enciende las redes sociales con sus poses

Chiquis Rivera continúa su camino en el mundo empresarial y ahora lo hace con una línea de fajas. La cantante de música mexicana mostró en su cuenta de Instagram las imágenes de promoción de esta nueva marca que lanza al mercado.

La intérprete posó en primera instancia con una faja en tono marrón. Ella lució unas botas altas por encima de su rodilla y se agachó en una atrevida pose para la foto. En siguiente imagen aparece con un atuendo más casual, con una faja blanca y un sombrero a juego. Es en la tercera foto que la cantante aparece junto a otras dos mujeres más, quienes también modelan las fajas.

En esa tercera foto las curvas de Chiquis Rivera quedan al descubierto debido a lo ajustado que resultan ser estas fajas. Es habitual ver a la artista modelando su escultural figura a través de las redes sociales o en sus presentaciones.

Hace pocas semanas Chiquis Rivera participó en los Latin AMAs 2023, los cuales se celebraron en la ciudad de Las Vegas. El mítico MGM Grand Garden Arena fue el escenario donde se realizaron tan valiosos premios.

Previo a la ceremonia que galardonó a la industria musical latina, Chiquis dio tres frases que ayudarán a las mujeres a sentirse mucho más empoderadas, tal como ella siempre se muestra en todas sus apariciones.

“Si me preguntaran en este momento tres frases para empoderar a estas reinas, estas abejas reinas serían ‘si por pende… me caigo, por chingona me levanto. Si me dicen que me cierran una puerta en la cara, me meto por la ventana. Y una de Karol G que me encanta ahorita muchísimo: más buena, más dura, más level… Triple M’”, dijo la intérprete de ‘Abeja reina’, quien lució un camisón blanco con gorra de Los Ángeles y algunos accesorios.

Sigue leyendo: