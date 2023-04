Chiquis Rivera y sus tres frases para empoderar a las ‘abejas reinas’

Chiquis Rivera es una de las artistas que está lista para su participación de este jueves en los Latin AMAs, ceremonia que se celebrará en el MGM Grand Garden Arena de la ciudad de Las Vegas.

En medio de los preparativos para lo que será su participación en este evento que celebra a los artistas latinos la intérprete apareció en las redes sociales de los premios para decirle a las mujeres tres frases que las ayuden a empoderarse.

“Si me preguntaran en este momento tres frases para empoderar a estas reinas, estas abejas reinas serían ‘si por pende… me caigo, por chingona me levanto. Si me dicen que me cierran una puerta en la cara, me meto por la ventana. Y una de Karol G que me encanta ahorita muchísimo: más buena, más dura, más level… Triple M’”, dijo Chiquis Rivera.

Chiquis para este video lució una camisa blanca larga, dando la forma de vestido y una gorra del mismo color con las iniciales LA en el centro en color azul. Este fue el mismo look que usó al grabar un video en el que contonea sus caderas de lado a lado mientras desfila por las instalaciones del MGM Grand Arena de Las Vegas en medio de los preparativos para los Latin AMAs.

En ese video ella recreó una frase que ha sido famosa recientemente en las redes sociales: “la queso… la que soporte”. “Cada vez que publicas un nuevo reel te ves más delgado”, “Amooo su personalidad”, “Me encanta tu forma de ser”, “Matando como siempre y la quesooo” y “Que bella ósea se pasó muy bella. No te gana nadie”, le dijeron los internautas.

Chiquis forma parte del gran espectáculo en el que también estarán artistas como Lenny Tavarez, Carin León, Natti Natasha, Chiquis Rivera, Lele Pons, J Quiles, Anuel AA, Guaynaa, Olga Tañon, Wisin, Pitbull, Jesse y Joy, Danna Paola, Lyanno, Becky G, Peso Plumay Ángela Aguilar en una noche donde David Bisbal, Carlos Vives y Pepe Aguilar recibirán reconocimientos por sus carreras.

