Mujer embarazada fue asesinada por su prometido en un lago de Rhode Island

Han pasado casi seis meses desde que fue hallado el cadáver de Leila Patricia Duarte Da Luz, una mujer de 34 años de edad que estaba embarazada y provenía del estado de Massachusetts. Su cuerpo fue hallado por un pescador en un lago de Rhode Island a finales de diciembre del año pasado.

Ahora, parece que la verdad acerca de la muerte de Duarte Da Luz empieza a aclararse: su prometido, un criminal convicto, ha sido acusado de su asesinato, de acuerdo con información de Fox News.

El prometido de Duarte Da Luz fue identificado como Gary Gromkiewicz, quien fue acusado formalmente por los fiscales con los cargos criminales de asesinato y conspiración para cometer asesinato.

En conjunto con Gromkiewicz, otro hombre fue arrestado: Michael Lambert, su presunto asociado para ejecutar el crimen.

Información de los fiscales, reseñada por el canal ABC 6, indicó que la pareja Gromkiewicz y Duarte Da Luz tenía una relación complicada, y que discutían constantemente sobre el dinero que Gromkiewicz había gastado en el anillo de matrimonio para afianzar el compromiso.

La autopsia de Duarte Da Luz indicó que la mujer embarazada estaba viva en el momento en que entró al agua en el sector de Coventry, en Rhode Island. Posteriormente, Duarte Da Luz se ahogó producto de varios golpes recibidos en su cabeza y flotar durante varias horas, de acuerdo con ABC 6.

Los investigadores cuestionaron a Gromkiewicz luego de que se oficializara la desaparición de Duarte Da Luz. De acuerdo con ABC 6, el hombre respondió a la policía que no la había visto en varios días y que no le había respondido sus mensajes de texto. “Si la encuentran, no me llamen. No me importa”, aseveró Gromkiewicz a la policía, lo que generó suspicacias a las autoridades.

Luego de meses de investigación por parte de la Policía de Rhode Island, los oficiales determinaron que Gromkiewicz y Lambert eran los presuntos responsables, por lo que fueron arrestados y acusados.

Gromkiewicz, en el momento del homicidio de Duarte Da Luz, estaba en libertad condicional tras haber sido juzgado como culpable por un asalto con arma letal en el año 2015.

Lambert, por otra parte, fue declarado como culpable del asesinato de un hombre en situación de calle a mediados de la década de los 90. También estaba en libertad condicional.

Ambos se conocieron en prisión, de acuerdo con los fiscales.

Tanto Lambert como Gromkiewicz fueron arrestados y no se les permitió el pago de fianza para salir de la cárcel.

Sigue leyendo:

– Autoridades de Alabama hallaron cadáver de joven embarazada de 19 años de edad: un sospechoso fue arrestado y acusado de asesinato

– Fugitivo de cárcel en Virginia fue recapturado tras pedir ayuda médica en una universidad

– Hispana sentenciada a 18 años de cárcel por lanzar a su bebé a contenedor de basura en Nuevo México: Yo lamento que él va a pensar que no lo quiero