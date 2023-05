Juez federal prohíbe al Gobierno de Biden liberar sin cita de corte a migrantes que crucen la frontera tras fin del Título 42

La Patrulla Fronteriza anticipa mayor hacinamiento en las instalaciones de la agencia a raíz de la orden emitida por un juez federal de Florida anoche para impedir que la Administración Biden libere a ciertos inmigrantes de la custodia de esa agencia a menos que tengan una cita para presentarse en corte.

El fallo se dio a poco para el fin del Título 42, regla que facilitaba las expulsiones expeditas de inmigrantes en la frontera bajo el argumento de la pandemia por coronavirus.

Las autoridades migratorias estaban permitiendo la liberación de ciertos indocumentados como medida para aliviar el número de extranjeros en los centros de procesamiento de la CBP.

Tras la decisión del juez T. Kent Wetherell, el fallo se extenderá por dos semanas. Se espera que el Gobierno apele ese fallo.

Mientras tanto, Protección Fronteriza y Aduanas (CBP) indicó que acatará la orden de la corte.

“Este es un fallo dañino que resultará en hacinamiento peligroso en las instalaciones de CBP, en detrimento de nuestra capacidad para procesar y remover eficientemente a los migrantes, creando riesgos y condiciones peligrosas para los agentes fronterizos y los migrantes”, compartió la agencia desde su cuenta de Twitter.

Wetherell dictaminó el pasado 8 de marzo que el Gobierno de Biden violó la ley al autorizar que decenas de miles de personas fueran liberadas en el país mientras las cortes de inmigración deciden sus solicitudes de asilo.

Como argumento a su decisión, el juez indicó que la frontera suroeste ha estado fuera de control durante los últimos dos años y que se pondrá peor al acabar el Título 42.

Horas antes, la fiscal general del estado Ashley Moody presentó un recurso ante el Tribunal de Distrito del Distrito Norte de Florida en el que alegó que el plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de poner en libertad a los migrantes en las calles es ilegal, ya que es demasiado similar a la política de “libertad condicional + ATD” prohibida por el juez federal en marzo.

En las últimas horas del Título 42, cientos de migrantes que esperaran en Ciudad Juárez se entregaron a la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas.

El flujo de llegadas es constante, pero ordenado, según corroboró Noticias Telemundo.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha insistido en que la frontera no está abierta.

“A partir de esta noche, la gente que llegue a la frontera sin utilizar las vías legales se considerará no apta para recibir asilo. Estamos listos para procesar y apartar de manera humana a los que no tengan base legal para permanecer en EE.UU.”, dijo en un comunicado la tarde del jueves.



“No se crean las mentiras de los traficantes de personas. La frontera no está abierta”, añadió.



Tras el fin del Título 42, se aplicará la norma conocida como Título 8, que históricamente ha impactado la migración en Estados Unidos. El Título 8 permite arrestar y procesar para una deportación rápida a indocumentados y les prohíbe ingresar a EE.UU. por al menos cinco años.

Además, el Gobierno de Biden ha anunciado nuevas medidas que restringen el acceso a la solicitud de asilo en la frontera con México.



Estas nuevas medidas consideran “no aptos” para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia EE.UU.

