Lupillo Rivera concluyó su romance con la joven empresaria Giselle Soto

El sentimiento amoroso que llegó a experimentar Lupillo Rivera por Giselle Soto se esfumó de un día para otro y ambos llegaron a la conclusión de que lo mejor era oficializar el final de su relación.

Así que, aun cuando el romance duró menos de tres años, para el cantante del género regional mexicano fue algo bastante hermoso que desea llevar en su corazón.

“Como hombre tengo que salir a decir que la muchacha no hizo nada malo, no ha hecho nada equivocado; Giselle me entregó tres años de su vida, puedo decir que los mejores, porque fue el tiempo de Covid”, expresó durante una entrevista concedida al programa “Hoy Día”

El intérprete de 51 años reconoció que desde hacia meses la relación con la joven empresaria jalisciense ya había concluido y vivían en el mismo techo debido a que la construcción de la nueva morada de Giselle Soto se había retrasado, pero una vez que estuvo lista ella se mudó.

“Nuestra relación ya venía afectada desde noviembre. Así que, en enero, cuando andábamos de vacaciones, nos sentamos y nos dimos cuenta que ya era el final de nuestra relación”, mencionó.

Ante los cuestionamientos sobre una presunta infidelidad de la mujer con la que vivió después de su romance con la controversial Belinda, el hermano de “La Diva de la Banda”, descartó rotundamente dicha versión e incluso aclaró haber estado preparándose para después ver a su expareja rehacer su vida.

“Vas aprendiendo a aceptar que habrá cambios, programándote para que puedas verla con otra persona. Ella es joven y si está en otra relación le deseo lo mejor del mundo“, subrayó.

De esta manera, Lupillo Rivera regresó a la zona de la soltería con la mente y el corazón abiertos para darle acceso a la mujer que sea capaz de reconquistarlo, pues asegura cualquier mala experiencia en su pasado ya ha sido superada.

“No puedo culpar a mujeres de mi pasado. Hay mujeres buenas, malas, tóxicas, pero también muy amorosas; así que uno debe tratar de escoger a la indicada“, concluyó.

