Michelle Salas, hija de Luis Miguel, habla de su compromiso con Danilo Díaz Granados: “No me la creo”

A unos días de haber compartido que contraerá matrimonio con Danilo Díaz Granados después de varios años de relación y presumir su anillo de compromiso, Michelle Salas usó sus redes sociales para señalar cómo se siente.

A través de sus Instagram Stories, la bisnieta de Silvia Pinal compartió un mensaje con dedicatoria a todos sus seguidores agradeciéndoles los mensajes de cariño que recibió tras hacer pública la noticia y confesó que aún se encuentra en estado de shock.

“Estas últimas horas han sido una verdadera locura. Estoy demasiado feliz y súper agradecida con todos y cada uno de sus hermosos deseos y mensajes positivos. Estoy que no me creo todo lo que estamos a punto de vivir y nada me emociona más que sentir su cariño y apoyo incondicional. Con ganas de contarles más”, escribió Michelle.

Cabe recordar que Stephanie Salas, madre de Michelle, reaccionó al compromiso de su hija y aprovechó esta oportunidad para oficialmente darle la bienvenida a la familia a su futuro yerno y llamarlo cariñosamente “hijo”.

La imagen de Michelle en Instagram

Michelle Salas reconoce que ha perdido contacto con sus seguidores y que sus publicaciones en redes sociales se han vuelto un tanto sosas. En un video publicado en su Instagram, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas señaló que tiene intenciones de regresar a sus posts originales, en los cuales se hablaba de un tema en específico y la interacción con sus fans era única.

“Lo que quiero esta semana es retomar esa conversación y esa naturalidad de hablar de las cosas normales, que era lo que teníamos antes. Me gustaría que me ayudarán a escoger temas de los que les gustaría que les hablara y quiero reconectar con todos ustedes porque son los que me han llevado hasta donde estoy”, dijo Michelle. View this post on Instagram A post shared by ᴍɪᴄʜᴇʟʟᴇ sᴀʟᴀs 🧿 (@michellesalasb)

Asimismo, la joven pidió perdón por el tiempo que estuvo ausente y señaló que no sólo fueron sus viajes los que la alejaron, sino que ni siquiera se sentía con ánimos de poner nada en las redes sociales porque todo le parecía contenido sin sentido.

Sigue Leyendo más de Michelle Salas aquí:

· Michelle Salas, hija de Luis Miguel, anuncia su compromiso con Danilo Díaz Granados

· ¿Michelle Salas se va a casar? Lo que se sabe de la supuesta boda de la hija de Luis Miguel

· Michelle Salas le gritó a Humberto Zurita de niña, por una escena de violencia que éste protagonizó con su madre, para el teatro