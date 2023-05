Peloton anuncia la retirada de 2.2 millones de bicicletas: “Dejen de usarlas de inmediato”

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC) anunció que Peloton está retirando del mercado dos millones de bicicletas estáticas Modelo PL01, debido a riesgos de caídas y lesiones.

De acuerdo con el reporte de la CPSC, el conjunto de la barra que sujeta el asiento con la bicicleta puede romperse durante el uso, lo que presenta riesgos para los consumidores que adquirieron el producto.

Este retiro del mercado involucra a 2.2 millones de unidades de Peloton Bikes, que fueron vendidas en las tiendas Peloton y Dick’s Sporting Goods en todo el país y en línea en Onepeloton.com, Amazon.com y Dicksportinggoods.com desde enero de 2018 hasta mayo de 2023, por alrededor de $1,400 dólares.

La bicicleta Peloton con el defecto mide 4 pies de largo x 2 pies de ancho y tiene un asiento, manillar y pantalla ajustables, que se inclina hacia arriba y hacia abajo para adaptarse a diferentes alturas. El nombre de Peloton y el número de modelo se muestran en el interior de la horquilla delantera, cerca del volante.

Hasta el momento, Peloton ha recibido 35 informes de rotura y desprendimiento de la tija del sillín de la bicicleta durante el uso, que han provocado diferentes lesiones, incluidas una muñeca fracturada, laceraciones y contusiones debido a caídas de la bicicleta.

El llamado de las autoridades y de Peloton es que los consumidores dejen de usar las bicicletas estáticas retiradas del mercado de inmediato y ponerse en contacto con Peloton para una reparación gratuita.

Peloton estará ofreciendo a los consumidores una tija de sillín gratuita que pueden instalar ellos mismos.

Los consumidores de este producto pueden comunicarse con Peloton sin cargo al 866-679-9129 de 6 a.m. a 12 a.m. ET, los 7 días de la semana. O en línea en www.onepeloton.com, en la sección de Retiros de productos en la parte inferior de la página, para obtener información sobre cómo solicitar la tija de sillín gratis e instrucciones para la instalación.

