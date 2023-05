Yankees se imponen a los Rays en una fiesta de jonrones que tuvo a Anthony Rizzo como protagonista [Videos]

Luego de dos jornadas sin ver luz, los New York Yankees volvieron al triunfo este viernes ante los Tampa Bay Rays en una noche llena de jonrones por parte ambos equipos, en la que el inicialista Anthony Rizzo se robó todas las miradas siendo crucial para que su equipo ganara 5-6.

Pese a que Gerrit Cole no tuvo una apertura dominante como se esperaba, llegando a ser víctima de dos grandes cuadrangulares de Randy Arozarena en el primer inning y José Siri en el segundo episodio. Sin embargo, el abridor logró minimizar los daños y se mantuvo por cinco entradas.

Por su parte, Rizzo apareció en el primer capítulo para conectar un vuelacercas en solitario ante los lanzamientos del abridor Trevor Kelley y nuevamente en el octavo con un bambinazo de dos carreras que sirvió para darle la vuelta a la pizarra y con ello la victoria a su equipo.

El novato Anthony Volpe también destacó a la ofensiva con un jonrón solitario en el quinto inning ante Josh Fleming y posteriormente un hit impulsor de una carrera que, en su momento, sirvió para darle la ventaja a su equipo. Tie Game. AV. 💪 pic.twitter.com/vsXq2fh7eP— New York Yankees (@Yankees) May 13, 2023 Volpe for the lead 👊 pic.twitter.com/K7lfNz6UWY— New York Yankees (@Yankees) May 13, 2023

Pero esa ventaja que le dio Volpe, duró apenas unos minutos puesto que Josh Lowe sacó a relucir su poder con un cañonazo al jardín izquierdo ante los pitcheos de Michael King, con Harold Ramírez e Isaac Paredes a bordo.

De momento, los Yankees siguen en el fondo de la División Este de la Liga Americana con récord de 22-18, mientras que los Rays so líderes con marca de 30-10. Esta serie entre ambos equipos terminará este fin de semana con los juegos del sábado y domingo.

