Francisca le pidió ayuda a sus seguidores y terminó desfilando en una noche especial

La presentadora de televisión Francisca cuenta con más de cuatro millones de seguidores en Instagram y este fin de semana aprovechó para cautivarlos con unas nuevas imágenes donde además presume su silueta y su antiguo look, debido a que dejó las extensiones de cabello y su afro volvió como de costumbre.

Además, desfiló con su vestido en las postales, fue así como también presumió su esbelta y tonificada figura que con mucho esfuerzo y dedicación le ha costado tener, y es que en ocasiones comparte sus rutinas de ejercicios para mostrarle a sus fanáticos lo que realiza.

“Y que ganó el amarillo…. Tengan un día bonito“, fue el mensaje que acompañó las imágenes compartidas en la red social.

Los usuarios de la red social de la camarita opinaron en la postal compartida en horas de la mañana de este sábado, y es que muchos coincidieron en que era el vestido amarillo el que mejor le queda, pues en la misma plataforma ella le había dicho a sus fanáticos que la ayudaran a elegir un atuendo para irse a comer.

“Te quedó bello”, “El azul póntelo y el negro, aunque son hermosos todos”, “Aún no te he visto con algún color que pueda decir que te queda mal”, “Buenos días para ti y la familia”, “Estás súper linda”, “Hay que reconocer que te quedó genial”, “Bellísima”, “Si te ves hermosa, aunque el mío es el azul y te queda bien el amarillo”, “Estás preciosa”, “Radiante con ese amarillo”, “El que dije yo”, “Qué hermosa te ves, Dios te bendiga y también a tu familia”, “Ahora queremos verte con los otros”, “El color amarillo te queda bonito, lo que no me gustó fue el vestido”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

“¿Cuál se pondrían para salir a cenar hoy viernes? Piensen en que falta accesorios, zapatos, etc, etc, etc.

1- Amarillo

2-Rosado

3-Azul

4-Negro”, fueron las palabras que acompañaron la publicación. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

