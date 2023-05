Francisca posa desde ‘Despierta América’ en una minifalda de cuero negra

Francisca ha sorprendido a su público con el look que eligió para vivir un nuevo día en ‘Despierta América’. La presentadora de televisión mostró en su perfil de Instagram tres fotografías en las que se le ve con una camisa de manga larga naranja y una minifalda negra, que resalta de muy buena manera todo su atuendo.

Con una taza de café en mano la dominicana expresó que a cada día hay que darle la oportunidad de convertirse en el mejor día de tu vida. Además, le envió un mensaje a las madres en México y Centroamérica, donde celebran este miércoles el Día de las Madres. Sus seguifores no tardaron en reaccionar ante su publicación y uno de ellos le dijo. “Mi Fran cada día estás más bonita. Tienes un brillo de felicidad increíble”.

Francisca posó de pie y junto a un ramo de flores blancas y naranjas, que hacen juego con su atuendo. A ella la sigue acompañando ese nuevo peinado que estrenó hace tan solo unos días cuando asistió a los Latin AMAs en la ciudad de Las Vegas: las trenzas africanas.

Desde que Francisca decidió cortarse su pelo a principios de diciembre del año pasado este ha sido un tema constante entre sus fanáticos. Muchos de ellos la han criticado y desean verla de nuevo con su pelo lacio, mientras que otros la apoyan en este momento donde ama su pelo al natural y ahora las trenzas que le siguen hacen honor a sus orígenes.

Recientemente la dominicana habló sobre si volvería o no a usar el pelo lacio y esto fue lo que comentó: “Yo no creo que me vuelva a lacear el cabello de una forma permanente. Ya no más. Hacerme un tipo queratina o un alisado no creo que lo vuelva a hacer otras vez en mi vida. Ahora, tal vez en un futuro me pueda pasar un blower para ver cómo se me ve el pelo lacio o por llevar algún estilo”.

