Alcalde de la ciudad de Laredo, en Texas, asegura que el flujo migratorio no ha sido abrumador

Víctor Trevino, alcalde de la ciudad fronteriza de Laredo, en Texas, aseguró este domingo que el flujo migratorio “no ha sido abrumador”, a propósito de la expiración del Título 42 recientemente. Así lo informó el portal de noticias The Hill.

En una entrevista ofrecida al programa Face The Nation, de CBS, Trevino dijo que “no hay duda de que hemos tenido desafíos históricos en nuestras fronteras. Pero todo lo que hemos hecho desde la declaración de emergencia ha funcionado, y no nos hemos visto abrumados“.

El pasado 30 de abril de 20213, Trevino firmó la declaración de emergencia de desastre para la ciudad de Laredo, esto como motivo del fin del Título 42.

Trevino indicó que, durante el día sábado, recibieron alrededor de 700 migrantes. “Y, sin embargo, debido a que recibimos el flujo migratorio de El Paso y Brownsville, todavía estamos en alerta”, aseveró.

Las palabras del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, parecen corroborar el testimonio de Trevino. Ebrard aseguró, de acuerdo con información de la agencia de noticias EFE, que el flujo migratorio ha bajado desde México a Estados Unidos.

La información de EFE indica que las autoridades mexicanas registran 10,000 migrantes en Ciudad Juárez, 5,500 en Matamoros y 500 en Tijuana que están justo en el límite con Estados Unidos. Esto para el pasado 12 de mayo.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, se ha registrado, de hecho, una caída del 50% del tránsito irregular de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México.

No obstante, Mayorkas opinó que aún es temprano para afirmar que la migración en EE.UU. está en calma: “Los números que hemos visto en los últimos dos días están notablemente por debajo de lo que eran antes del final del Título 42”, dijo el funcionario en CNN.

Actualmente, en Estados Unidos, ha dado inicio el llamado Título 8, una normativa que permite el procesamiento de no ciudadanos que solicitan asilo en el país.

Antes del Título 8, las autoridades de Estados Unidos detenía aproximadamente a 11,000 migrantes al día, pero en los últimos días se registraron 6,200 detenciones el viernes y las 4,400 del sábado.

