Danilo Carrera asegura estar enamorado de una princesa de verdad

Danilo Carrera protagoniza junto con Ariadne Diaz y un gran elenco la telenovela “Vencer la Ausencia” (TelevisaUnivision), que estrenó anoche en Estados Unidos, y confiesa que cuando empezaron a grabar el melodrama no estaba muy motivado, pero tuvo la suerte de aprender de su compañera a reír de nuevo aunque no vayan bien las cosas.

Hoy en día las cosas han cambiado para el ecuatoriano y vive un momento muy feliz con una princesa de verdad en Egipto; y las doce horas de vuelo en avión, no son obstáculo.

“La novela me agarra en un momento de mi vida en el que andaba con una motivación un poco baja. No tenía tantas ganas de estar en un set de grabaciones, pero me llama Rossy Ocampo, que es como mi mamá dentro de las novelas en Televisa, y no le podía decir que no”.

El actor tuvo la suerte de compartir con una gran compañera.

Con la persona que más compartí fue con Ariadne Diaz. Ya habíamos trabajado juntos, pero en esta novela hubo realmente una conexión especial entre ella y yo.

¿Qué aprendiste de Ariadne?

Aprendí muchísimas cosas. A afrontar las cosas con una sonrisa, aprendí a divertirme aunque estés pasando un mal día, a reírte sin ningún tipo de explicación, simplemente estás feliz y te ríes; o sea, aprendí muchas cosas. Es una mujer muy alegre a la que le tengo muchísimo cariño.

¿Con quién más te gustaría protagonizar? ¿Quién sería tu sueño?

Pues parece que se me va hacer con Angelique Boyer, me encantaría. Creo que es la actriz número uno de la televisión en Estados Unidos y en México, y pues tengo entendido que vamos a trabajar juntos, ¡jejeje!, entonces qué mejor que hacer una novela con la mejor de todas.

Se te cumplen sueños en lo laboral, ¿y en lo personal?

En el plano personal estoy cumpliendo la meta de pasar más tiempo con mi familia, es algo que quería hacer hace mucho tiempo.

¿Y tu corazoncito se quedó en Egipto? ¿Por qué tan lejos?

Mi corazoncito, Egipto ¿por qué tan lejos? Porque me lo robaron por allá.

Pero, ¿cómo la conociste, por alguna aplicación?

Tal vez no me van a creer esto, pero nunca en mi vida he ligado o conocido a una persona por redes sociales, ¡nunca! O sea, yo soy de ?a la antigua?, en persona. Si veo una mujer que me gusta, voy, me le acerco, le hablo y le digo “¿qué onda guapa, quieres ser mi futura ex novia?”, y casi siempre me dicen que sí, entonces pues sí, a veces vas en un viaje, conoces a una persona especial y te roban lo poco que te queda de corazón.

Pero Egipto está un poco lejos, ¿no?

Pensamos que está lejos, pero no, en doce horas estás ahí.

Y ¿qué tiene una mujer para que quieras viajar 12 horas para verla?

¿Has conocido alguna vez a una princesa? Una de verdad.

No, de verdad, no?

Pues yo conocí a una, eso es todo lo que voy a decir. Una princesa, eso es todo lo que voy a decir, conocí a una princesa. Hay oportunidades en la vida que no se pueden desaprovechar, o sea, hay oportunidades que dices “¡Danilo, vas!”.

Lee más de Danilo Carrera aquí:

Michelle Renaud y Matías Novoa son novios; su ex, Danilo Carrera, reacciona y manda un mensaje

Ex de Michelle Renaud habla: Danilo Carrera confirma qué es lo más fuerte que le ha tocado vivir

Danilo Carrera mostró su gran corazón y llevó alegría a paisanitos en Nicaragua