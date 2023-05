Ciudadano estadounidense fue condenado a cadena perpetua por China: lo declararon culpable de espionaje

Una corte de China, específicamente de la ciudad de Suzhou, sentenció a un ciudadano estadounidense a cadena perpetua este lunes. El ciudadano de EE.UU. fue identificado como John Shing-Wan Leung (su nombre en chino es Liang Chengyun), de 78 años de edad, y fue declarado como culpable de espionaje.

De acuerdo con un reportaje de The New York Times, John Shing-Wan Leung fue arrestado en abril del año 2021 por oficiales de seguridad de China, pero los detalles concretos de su juicio o de su detención no son conocidos.

El veredicto fue dictado este 15 de mayo, y no se ofrecieron más detalles, exceptuando el hecho de que John Shing-Wan Leung fue procesado bajo la “Ley Criminal de la República Popular de China” y la “Ley de Procedimiento Criminal de la República Popular de China”.

Asimismo, la corte ordenó que la propiedad personal de John Shing-Wan Leung, valorada en aproximadamente $70,000 dólares estadounidenses (o 500,000 yenes chinos), fuera requisada por el Estado.

Cabe acotar que John Shing-Wan Leung también fue despojado de sus derechos políticos de por vida.

John Shing-Wan Leung es residente permanente de Hong Kong, y posee pasaporte estadounidense, de acuerdo con la información publicada por la corte de China en redes sociales.

El diario inglés The Guardian indicó que John Shing-Wan Leung nació en Hong Kong el 1 de mayo de 1945, y que era el director del Capítulo de Texas de la Asociación para la Promoción de la Reunificación de China (APPRC, por sus siglas en inglés), de acuerdo con reportes de la prensa de Hong Kong.

Un vocero de la embajada de Estados Unidos en Beijing indicó que, para BBC Mundo, que están conscientes de la situación y que “El Departamento de Estado tiene como prioridad la seguridad de los ciudadanos estadounidenses alrededor del mundo“.

De acuerdo con un reportaje de The Wall Street Journal, John Shing-Wan Leung estaba involucrado en varios programas culturales de intercambio entre Estados Unidos y China. De hecho, era el director de una fundación, denominada Leung Cultural Exchange Foundation, que enviaba músicos desde China a Estados Unidos y viceversa.

