¿Maite Perroni tuvo a su bebé el fin de semana? Esto es lo que se sabe

El 6 de enero Maite Perroni y Andrés Tovar revelaron en sus cuentas de Instagram que se encontraban esperando la llegada de su primer bebé, sin duda, una noticia que ocasionó gran revuelo en las redes sociales y que se viralizó rápidamente. Desde ese entonces comenzaron a decir que posiblemente la actriz se casó estando embarazada.

“¡Feliz día de reyes!!!! Ahora sí, que empiece este 2023 lleno de amor y lo que más deseen sus corazones, que sea un gran año para todos”, fue el mensaje que acompañó el tierno video para anunciar que dentro de pocos meses en su hogar serían tres.

El periodista Alejandro Zuñiga fue el encargado de anunciar a través de sus redes sociales que la actriz y el productor de televisión habrían tenido a su niña el 12 de mayo en un centro de salud ubicado en Estados Unidos. Sin embargo, la pareja hasta la fecha no ha anunciado nada en ninguna de las plataformas para confirmar la noticia.

Lo que hasta el momento se ha manejado como un rumor cada día ha tomado más y más fuerza tras la poca actividad que ha tenido Maite en la red social de la camarita que es donde más contenido sube sobre su vida profesional y personal. Tovar, por su parte, siempre ha sido mucho más discreto con la información revelada.

Perroni ofreció detalles de su embarazo

La mexicana de 40 años reveló a la revista ‘Caras México’ el momento cuando comenzó a sentirse distinta, hecho que la llevó a realizarse una prueba de embarazo y para su sorpresa resultó ser positiva.

“La hice y oh sorpresa, tenía dos semanas de embarazo. No lo podía creer, fue emoción gigante y justo fue el 8 de septiembre cuando me enteré y fue el 9 de octubre fue la boda“, dijo. View this post on Instagram A post shared by Caras México (@carasmexico)

A su vez, aprovechó para mencionar el sexo del bebé que esperaba: “Definitivamente, va a ser una niña muy amada, consentida y muy apapachada. Espero y deseo que podamos guiarla de la mejor forma”.

