Maite Perroni por primera vez muestra su pancita de embarazada y revela el sexo del bebé

El pasado mes de enero Maite Perroni y Andrés Tovar compartieron en la red social de la camarita que se encuentran esperando la llegada de su primer bebé juntos. Por ello, rápidamente el nombre de la cantante se viralizó en pocos segundos debido a que faltaban pocos días para conocer los países que la agrupación RBD estará por visitar en los próximos meses.

Sin embargo, los integrantes de la banda tenían conocimiento que Perroni y Tovar se convertirían en padres y tomaron ciertas previsiones para poder esperar que su bebé nazca y luego iniciar con los ensayos. Además, este miércoles ‘Caras México’ compartió varias fotografías donde los recién casados se ven muy alegres posando como una hermosa familia, y es que también ofrecieron detalles del estado de gestación de la actriz.

“Definitivamente va a ser una niña muy amada, consentida y muy apapachada. Espero y deseo que podamos guiarla de la mejor forma”, expresó la madre de la bebé que viene en camino a la revista.

Perroni se casó estando embarazada

Para los fanáticos de la artista fue sorprendente ver que en septiembre se comprometió y el pasado 8 de octubre se estaba casando, ceremonia a la que también asistieron algunos integrantes de la agrupación RBD y causó gran emoción verlos juntos después de tantos años, pues para aquel tiempo sabía que en cuestión de meses tendría a su bebé en los brazos.

“Estaba en el atelier de Rosa Clara viendo los ajustes y detalles de los vestidos, y al día siguiente de la prueba empecé a sentirme distinta, me di cuenta que no estaba bien y pensé que era el cansancio… pero jamás pensé que fue que ya estuviera embarazada”, reseñó Caras. View this post on Instagram A post shared by Caras México (@carasmexico)

La mexicana relató que un amigo cercano le comenzó a decir que seguramente era que se convertiría en madre, aunque se negaba y pensaba que todo estaría asociado a las diligencias que había estado realizando. Por ello, le entregaron una prueba de embarazo para que se la hiciera.

“La hice y oh sorpresa, tenía dos semanas de embarazo. No lo podía creer, fue emoción gigante y justo fue el 8 de septiembre cuando me enteré y fue el 9 de octubre fue la boda”, agregó.

