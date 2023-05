La OMS aconseja no consumir edulcorantes sin azúcar para bajar de peso

La Organización Mundial de la Salud advierte contra los edulcorantes artificiales. Las personas que buscan perder peso deben omitir los edulcorantes sin azúcar, según una nueva guía publicada por la OMS.

La misma recomendación de evitar el uso de edulcorantes sin azúcar aplica para quienes desean reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles.

Entre los edulcorantes sin azúcar se incluyen acesulfamo K, aspartamo, advantamo, ciclamatos, neotamo, sacarina, sucralosa, stevia y derivados de stevia.

No hay beneficios en los edulcorantes y sí hay posibles efectos no deseados

De acuerdo con la OMS, hay evidencia disponible que sugiere que el uso de edulcorantes sin azúcar no confiere ningún beneficio a largo plazo en la reducción de la grasa corporal en adultos o niños.

“Reemplazar los azúcares libres con edulcorantes artificiales no ayuda a controlar el peso a largo plazo”, dice Francesco Branca, director de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la OMS. “Los edulcorantes no son factores dietéticos esenciales y no tienen valor nutricional”, agrega Branca.

Una razón más para evitar el consumo de edulcorantes sin azúcar son los posibles efectos no deseados por consumo a largo plazo. Entre los efectos negativos que la revisión de la OMS señala, se encuentra un mayor riesgo de: diabetes tipo 2, de enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos.

Otras formas de reducir el consumo de azúcar agregado

Los expertos en salud recomiendan considerar otras formas de reducir el consumo de azúcares libres, como consumir alimentos con azúcares naturales, como frutas o alimentos y bebidas sin azúcar.

Para Branca, las personas deberían reducir el consumo de azúcar añadido de la dieta por completo, comenzando temprano en la vida.

La recomendación de la OMS para evitar el uso de los edulcorantes sin azúcar se aplica a todas las personas, excepto a las personas con diabetes preexistente, e incluye todos los edulcorantes no nutritivos sintéticos y naturales o modificados que no están clasificados como azúcares que se encuentran en alimentos y bebidas manufacturados, o que se venden solos para agregarlos a alimentos y bebidas.

Esta recomendación de la OMS de evitar los edulcorantes sin azúcar no aplica a los productos de cuidado e higiene personal que contienen estos ingredientes, como pasta de dientes, crema para la piel y medicamentos, ni a los azúcares bajos en calorías y alcoholes de azúcar (polioles), que son azúcares o derivados del azúcar que contienen calorías y, por lo tanto, no se consideran edulcorantes sin azúcar.

